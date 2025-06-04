Поражен 41 военный самолет стратегической авиации РФ: в СБУ показали уникальные кадры спецоперации 'Паутина'. Видео

Служба безопасности Украины обнародовала уникальные кадры операции "Паутина", в результате которой поражен 41 военный самолет стратегической авиации России.

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В среду, 4 июня, соответствующее видео опубликовала пресс-служба СБУ. В ведомстве отметили, что показали часть самых ярких кадров поражений.

Ход спецоперации контролировал лично президент Владимир Зеленский, а реализовывал глава СБУ Василий Малюк и коллектив украинской спецслужбы.

Значительная часть пораженных в РФ самолетов уничтожена безвозвратно, а отдельные будут восстанавливаться долгими годами, рассказали в СБУ.

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