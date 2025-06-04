В СБУ показали, как начиналась операция 'Паутина': уникальные кадры

Источники OBOZ.UA в Службе безопасности Украины предоставили уникальные кадры подготовки к операции "Паутина" по поражению стратегической авиации РФ. На видео показано начало спецоперации, в результате которой на территории РФ был поражен 41 вражеский борт.

Видео дня

В частности, на опубликованных кадрах видно, как одна из фур, загруженная модульными домиками с дронами-камикадзе, отправляется в путь.

Место, где было снято видео, не разглашается.

Что известно об операции "Паутина"

1 июня дроны СБУ атаковали военные аэродромы страны-агрессора РФ в Мурманской, Иркутской, Рязанской, Ивановской и Амурской областях. В результате был поражен 41 вражеский борт.

В частности, впервые под украинский удар попала авиабаза "Белая" в Сибири. На видео местных пабликов было видно, что БПЛА вылетали из фур.

Уникальная операция "Паутина" нанесла ущерб агрессору более чем на 2 млрд долларов.

Ее назвали "российским Перл-Харбором", а также поворотным моментом в истории войн.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что операцию готовили более полутора лет, а ее центр размещался рядом с офисом ФСБ в одном из регионов страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог предположил, что операция "Паутина" может повысить эскалацию войны РФ против Украины. Однако он указал, что это серьезный удар по имиджу Москвы.

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