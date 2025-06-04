Потери подтверждены: появились спутниковые кадры с аэродрома 'Оленья' после спецоперации 'Паутина'

Спустя три дня после феноменальной спецоперации "Паутина" в исполнении Службы безопасности Украины в сети появились спутниковые снимки высокого разрешения аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Кадры подтверждают, что российская оккупационная армия понесла ощутимые потери.

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Украинские дроны уничтожили бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и военно-транспортный самолет Ан-12. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал AviVector.

Спутниковые снимки аэродрома "Оленья" в Мурманской области за 3 июня позволяют точно определить, какие именно потери понесли россияне в результате спецоперации СБУ. Кадры высокого разрешения демонстрируют четыре полностью уничтоженных стратегических бомбардировщика Ту-95МС и один военно-транспортный самолет Ан-12.

Стоит отметить, что речь идет только о снимках с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. В общей сложности у врага по результатам спецоперации "Паутина" потери авиации еще больше. Кроме мурманского аэродрома, под ударом БПЛА оказалась авиабаза "Белая" в Иркутской области.

Таким образом в общей сложности на авиабазах "Белая" и "Оленья" уничтожены семь Ту-95МС, четыре Ту-22М3 и один Ан-12. Кроме того, предположительно, еще один бомбардировщик Ту-95МС получил повреждение.

Напомним, в сети появились спутниковые снимки аэродрома "Белая" Иркутской области. Кадры подтверждают повреждение стратегических бомбардировщиков после атаки украинских БПЛА.

Как писал OBOZ.UA:

– Днем 1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина" на территории России, которую можно назвать не просто уникальной, а не имеющей аналогов в мире. Десятками дешевых дронов были нанесены удары по аэродромам базирования российской стратегической авиации, входящей в состав ядерной триады.

– Впоследствии в минобороны Российской Федерации отреагировали на атаку по аэродромам. Там, ожидаемо, выдали неадекватное заявление о последствиях спецоперации СБУ "Паутина".

– По данным источников нашего издания, уникальная спецоперация СБУ получила название "Паутина". Предварительно, российской авиации нанесен ущерб на более чем 2 млрд долларов.

– Наши источники также рассказали, что операцию готовили более 1,5 года. За это время на территорию РФ завезли сначала беспилотники, а затем мобильные деревянные конструкции.

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