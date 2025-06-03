Вооружился дубинкой: оккупант хотел "феерично" сбить дрон воинов ГУР, но план не сработал. Видео

Российский военный пытался сбить украинский FPV-дрон обычной палкой, когда тот летел в сторону окопа. Неуклюжая попытка противодействия технологиям завершилась фатально – дрон уничтожил оккупанта на месте.

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Этот момент попал на видео. Также в Главном управлении разведки показали эксклюзивные кадры уничтожения захватчиков, вражеской пехоты, техники, позиций и даже беспилотников армии РФ.

"Отчаянный московит вооружился длинной ломакой, чтобы сбить FPV-дрон мастеров ГУР МО Украины прямо на подлете к окопу, но российская ручная антидроновая система не сработала – захватчик был уничтожен", — говорится в сообщении.

В ГУР также показали успешную боевую работу воинов подразделений активных действий, а именно:

уничтожение российской пехоты;

превращение в пепел вражеских транспортных средств, военной техники и вооружений;

ликвидация прямо в небе разведывательных беспилотников агрессора;

разгром позиций и укрытий захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, Главное управление разведки Министерства обороны Украины 30 мая провело успешную операцию в районе российского Владивостока. Разведчики устроили взрывы в районе дислокации 47-го отдельного десантно-штурмового батальона 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ.

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