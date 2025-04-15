Половина ушли в СОЧ или дезертиры: всплыли интересные данные о ситуации в 30-й бригаде ВС РФ

Почти половина военнослужащих из 30-й отдельной мотострелковой бригады из Самарской области РФ ушла в СОЧ. Только за два месяца 2025 года самовольно покинули часть 756 российских солдат.

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Об этом сообщили в проекте "Хочу жить". Там отметили, что данная бригада занимает пятое место по количеству заявок о пропавших без вести.

Известно, что 30-я ОМСБр из Самарской области была сформирована в 2016 году. С началом неспровоцированной агрессии со стороны России бригада вторгалась в Украину через Луганскую область. Тогда она понесла большие потери вблизи Северодонецка, Макеевки и Сватовского района. Однако, что такое настоящая "движуха" бойцы этого подразделения почувствовали в 2024 году во время штурма Авдеевки.

По данным проекта "Хочу жить", 30-я отдельная механизированная бригада находится на пятом месте среди подразделений по количеству обращений по поводу пропавших без вести. На данный момент родственники разыскивают 1140 военнослужащих этого подразделения через чат-боты.

Из общей численности 30-й бригады, которая по штату насчитывает от 3500 до 5000 военнослужащих, в розыске по СОЧ находятся 1989 человек, что является почти половиной всего личного состава. Динамика случаев СОЧ по годам демонстрирует стремительный рост:

– в 2022 году – 1 случай;

– в 2023 – уже 43;

– в 2024 – 1189 человек;

– только за первые два месяца 2025 года – 756 военных.

Такой рост напрямую связан с интенсивностью мясных штурмов и потерями, которые несет подразделение: чем больше жертв, тем больше солдат исчезает из строя.

"В 30-ке, как и во многих других российских подразделениях праздник придерживается традиция "обнуления". Чтобы по обнуленным родственники не болтали нервы командованию, их часто подают как СОЧ. Об этом рассказывают сами родственники расстрелянных", – говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2025 года, трое военных 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ скрылись по дороге на войну. Мужчины были бывшими заключенными. Известно, что сбегая, дезертиры открыли огонь по своим "коллегам", военным полкам, один из них был ранен.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее проект "Хочу жить" обнародовал поименные списки оккупантов, которых в РФ официально записали в дезертиры. Однако во время проверки списков выяснилось, что в нем также есть погибшие и пропавшие без вести, которых разыскивают их родные.