Положил жизнь за Украину в День Независимости: на востоке погиб защитник с Сумщины. Фото

В боях за Украину в День Независимости погиб воин Игорь Анисимов из Сумской области. Он был на войне более двух лет, служил радиотелефонистом в разведроте.

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Только сейчас с защитником могут попрощаться на его малой родине. О потере сообщила Ахтырская городская территориальная громада и родные бойца.

"На этой проклятой войне погиб мой родной дядя, выполняя боевое задание на боевой позиции", – написала его племянница.

Жителя Ахтырки Игоря Ростиславовича Анисимова мобилизовали 14 апреля 2022 года. В рядах Сил обороны он был радиотелефонистом взвода наблюдения разведывательной роты.

Погиб солдат в День Независимости Украины, 24 августа 2024-го, во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

С защитником простятся в Ахтырке 20 октября. Похоронят воина на Аллее памяти возле центрального кладбища. Жителей громады призвали почтить светлую память земляка-Героя и достойно провести его в последний путь.

"Глубоко скорбим в связи с непоправимой потерей и выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам. Вечная память и слава Герою Украины!" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте во время выполнения боевого задания погиб 38-летний сержант Леонид Шейко из Ахтырки Сумской области. Он был командиром отделения дорожной техники взвода по обеспечению движения инженерного батальона.

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