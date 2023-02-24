Польша передаст Украине 60 танков PT-91 в ближайшие дни, – премьер-министр Моравецкий

Украина в ближайшее время получит необходимое для фронта вооружение из Польши – остальную часть обещанных танков Leopard и 60 танков PT-91 Twardy. В настоящее время украинские военные проходят обучение для управления данными боевыми машинами.

Видео дня

Об этом сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Также он добавил, что страны Скандинавии рассматривают вопрос передачи танков Украине.

Как сообщил Моравецкий, украинские военные очень быстро учатся, чем поражают польских инструкторов. Это значит, что совсем скоро партия бойцов ВСУ будет готова управлять западным вооружением.

"Мы можем передать наши очередные танки Leopard очень быстро. Но также уже на днях мы передадим очень хорошие танки PT-91 и очередные 60 танков приедут в Украину", – заявил Моравецкий.

Премьер Польши также сообщил, что Дания, Швеция и Финляндия также рассматривает возможность передачи вооружения Украине.

Также Моравецкий отметил и решение Испании, которая изъявила желание стать членом танковой коалиции для помощи Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В годовщину начала полномасштабного вторжения России, 24 февраля, США объявили о новом пакете военной помощи Украины на 2 млрд долларов. Вооружения, которые в него войдут, будут поставлены не из запасов Пентагона, их специально для Украины произведут американские оружейные компании.

– Премьер-министр Испании Педро Санчес, который утром 23 февраля прибыл с рабочим визитом в Киев, рассказал о конкретных шагах помощи Украине на фоне полномасштабной войны с Россией. Мадрид направит украинским защитникам системы противовоздушной обороны и танки Leopard-2.