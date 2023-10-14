Польша продолжает передавать Украине оружие на основе предыдущих контрактов, – Моравецкий

Польша продолжает передавать Украине оружие на основе предыдущих контрактов. Также польские власти находятся в постоянном контакте с США относительно передачи украинской армии военной помощи.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге. В частности, он рассказал о "твердом союзе" Варшавы с США и НАТО.

"Мы сейчас передаем Украине только оружие, которое она законтрактовала, поскольку мы сами укрепляем нашу армию благодаря производству и закупкам. А других мы поощряем, чтобы они передавали оружие Украине", – сказал глава польского правительства.

В то же время Моравецкий напомнил о роли Польши и США в военной помощи Украине в начале полномасштабного российского вторжения. Он заявил, что сейчас все зависит от Соединенных Штатов и Польша находится в постоянном контакте с американскими партнерами.

"Находимся в постоянном контакте с американцами по украинским вопросам. Мы будем делать все возможное, чтобы они и наши европейские союзники помогали Украине вплоть до победы над Россией", – сказал премьер Польши.

Видео дня

Напомним, ранее Моравецкий заявил, что Польша не передает оружие Киеву, поскольку модернизирует собственную армию. Президент страны Анджей Дуда позже отметил, что комментарии Моравецкого были истолкованы в "наименее благоприятном свете". По его словам, Варшава продолжит в соответствии с существующими контрактами передавать Украине устаревшее вооружение, которое будет списано в польской армии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Моравецкий ранее призвал Украину быть благодарной за прием миллионов беженцев и заявил, что украинцам не стоит доверять Германии.

– Госсекретарь канцелярии премьера Польши Петр Мюллер заявил, что с 2024 года Варшава может прекратить всю помощь беженцам из Украины. Речь идет о праве на бесплатную медицину, образование, рынок труда, нахождение в стране и выплаты. Резкие заявления со стороны представителей польских властей прозвучали в преддверии парламентских выборов в этой стране.

– По данным СМИ, Совет ЕС намерен фактически заставить Польшу продлить помощь украинцам – по меньшей мере до 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!