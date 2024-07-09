'Польша является основным хабом поддержки Украины': Петр Кульпа объяснил преимущества украино-польского соглашения о безопасности

Так называемое соглашение безопасности, которое заключили Украина и Польша, качественно иное, чем другие, аналогичные соглашению Украины с другими странами. И это неудивительно, потому что, учитывая соседство и одинаковое мировоззрение, Польша является основным хабом поддержки Украины. Да, среди прочих, в документе есть несколько пунктов, которые помогут создать воздушный купол безопасности над нашей страной.

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Об этом OBOZ.UA рассказал польский эксперт и госслужащий, руководитель проекта ЕС "Развитие государственной службы в Украине" Петр Кульпа. Однако первым он, как и другие эксперты отметил создание в Польше нового украинского добровольческого подразделения.

"В Польше будет формироваться украинский батальон, составленный из добровольцев, которых именно Польша будет тренировать и будет поставлять оборудованием", - отметил он.

Другим знаковым пунктом соглашения он назвал противовоздушную защиту Украины с территории Польши. По его определению, "это основа для того, чтобы создать воздушный купол безопасности на территории Украины". И к этой основе также будет добавлено "не менее 20 боевых добрых самолетов" Миг-29.

"Польша в процессе покупки F-35 и ждет, пока придет это поставка. В соглашении безопасности указано, что когда Польша получит заказанные и оплаченные F-35, передаст Украине свои Миг-29. Это очень хорошие самолеты, и они хорошо оборудованы", – отметил эксперт.

Однако относительно самолетов, Кульпа уточнил, что это "длинный процесс", потому что Польша ждет не сколько самолетов, сколько обучения своих пилотов. Процесс выучки пилота на F-35 занимает пять лет. И только когда польские пилоты будут способны пересесть на новые самолеты, их Миги передадут украинцам.

"Очень конкретным" назвал эксперт пункт о совместном производстве оружия. По его мнению, за этим пунктом кроется "широкая гамма возможностей" как в производстве, так и в связанных с ним сферах.

Отдельно Кульпа подчеркнул, что вся поддержка Польши в указанном договоре "конкретизирована на евроинтеграцию Украины".

"Это очень важно с точки зрения обороны, потому что меняется характер Европейского Союза. Польша и Балтийские страны уже сделали запрос на то, чтобы из фонда Евросоюза можно было финансировать защитное оборудование границ. Если этот процесс пойдет (почему сегодня Германия сопротивляется, но глава ЕК) Урсула фон дер Ляен запрос поддерживает), будет возможность укреплять оборонные границы Украины из фондов Евросоюза", – отметил он.

Также, благодаря заключенному беспокойному соглашению, Польша сможет помочь Украине с электричеством, считает эксперт.

"В Польше есть уголь, который можно переработать на электроэнергию и поставлять последнюю в Украину. Чтобы это сделать, нужно снять экологические налоги, которые есть в Евросоюзе. Но это требует дипломатических ходов на уровне Евросоюза", - добавил Кульпа.

В соглашении есть и пункты по участию Польши в реконструкции Украины, но "это уже на будущее", отметил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, с учетом Польши, в общей сложности наше государство заключило уже 21 двустороннее безопасное соглашение : с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией и Литвой.

А между тем Европейский Союз переоценивает свои возможности производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Фактические объемы могут быть вдвое меньше, чем заявляют чиновники ЕС, из-за чего они не могут полностью выполнить свои обещания по поставке боеприпасов ВСУ.

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