Польские танки PT-91 Twardy уже в Украине: нардеп показал видео с полигона

Вооруженные силы Украины уже получили танки PT-91 Twardy, поставленные из Польши. В настоящее время эта техника используется на полигонах.

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Об этом сообщил 17 апреля народный депутат Юрий Мысягин в Telegram. Он подтвердил, что Вооруженные силы Украины уже получили соответствующую технику. Подробности он не сообщил (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

Количество единиц танков в партии неизвестно.

Напомним, что министр канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в конце февраля сообщил о планируемой поставке техники для Украины. Согласно его заявлению, правительство Польши планировало передать 10 танков Leopard 2, 60 единиц танков Т-72 и модернизированных PT-91 Twardy в течение нескольких недель. Дворчик также уточнил, что Украина может получить эту технику даже раньше.

PT-91 Twardy является основным танком в составе польской армии, который был серийно выпущен в период с 1995 по 2002 годы. Общее количество изготовленных единиц этой техники составляет 232. Он представляет собой модернизированную лицензионную версию советского танка Т-72М1. В Польше было выпущено несколько модификаций PT-91, а базовой версией является Twardy с двигателем S-12U с турбонадувом, обеспечивающим мощность 850 л.с. и максимальную скорость до 64 км/ч. Техника также имеет комбинированную броню башни с песчаными стержнями для защиты от кумулятивных снарядов и динамическую защиту корпуса ERAWA.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Моравецкий заявил, что в США планируют новые поставки вооружения в Украину, которая борется с полномасштабным вторжением России. По его словам, речь идет о танках Abrams и боевых машинах пехоты Bradley.

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