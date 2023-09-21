Польский премьер Моравецкий сделал неоднозначный пас российской пропаганде заявлением об оружии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий совершил неоднозначный пас российской пропаганде. Он заявил об оружии, подчеркнув, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии и потому не передает Киеву свою военную помощь.

Об этом Моравецкий в эфире телеканала Polsat. По его словам, Польша сейчас не передает оружие Украине, но и не будет тормозить работу хаба по снабжению оружием.

"Мы сейчас не передаем оружия Украине, поскольку сами вооружаемся самым современным оружием. Мы имеем хорошие отношения, желаем победы и помогаем в достижении этой победы над российским варваром. Мы не будем рисковать безопасностью Украины и нашего хаба в Жешуве, в сотрудничестве с американцами и НАТО, весь время работает и будет продолжать выполнять свою роль", – сказал Моравецкий.

Как известно, Польша первой предоставила Украине танки и вертолеты для борьбы с российской агрессией, подтянув к помощи другие страны. Сейчас в соседней стране ремонтируют многие наши техники. Польша стала хабом в процессе поставок из других стран.

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В общей сложности, сумма поддержки от Польши составила более трех млрд евро.

Однако сейчас в условиях напряженных отношений это заявление воспринялось неоднозначно. Тем более, на фоне эмбарго на украинское зерно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Еврокомиссия приняла решение не продлевать действие запрета на экспорт украинского зерна в ЕС, срок которого истек 15 сентября. Его должны заменить ограничения, с помощью которых объемы вывозимой из Украины продукции будут четко контролироваться. Разработать такие меры для себя должна сама Украина.

Кроме того, польские власти заявили о том, что с 2024-го прекратят всю помощь украинским беженцам. Они потеряют право бесплатного доступа к медицине, образованию, рынку труда, а также возможность законно находиться в стране и получать выплаты. Такое заявление стало продолжением конфликта, возникшего между украинскими и польскими властями.

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