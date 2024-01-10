Получат ли инвалиды третьей группы отсрочку от мобилизации после принятия нового закона: что известно

Во время рассмотрения Комитетом Верховной рады по национальной безопасности законопроекта о мобилизации во вторник, 9 января, в Минобороны согласились с сохранением отсрочки для лиц с инвалидностью третьей группы. Принятие решения о правительственном и альтернативных законопроектах по мобилизации комитет планирует 10 января.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале член Комитета, нардеп Алексей Гончаренко. Отметим, что в проекте закона о мобилизации, зарегистрированном 25 декабря, в перечне лиц, имеющих право на отсрочку, не было указано третьей группы инвалидности.

"Из важного. Минобороны в своих предложениях соглашается с сохранением отсрочки для всех лиц с инвалидностью (включая 3 группу) и их мужчин. Работаем дальше", – написал Гончаренко.

Ранее сообщалось, что в Верховную Раду внесли пять версий законопроекта об изменениях в мобилизации. 9 января комитет парламента по вопросам нацбезопасности должен был принять решение по документу. Однако принятие решения по мобилизационному законопроекту перенесено.

Также 6 января глава комитета по нацбезопасности Александр Завитневич анонсировал существенные изменения в законопроект о мобилизации. По его словам, их главная задача – "найти баланс между конституционными правами и необходимыми мерами для решения задач мобилизации, которые эти права ограничивают", а также учесть возможности экономики.

Как сообщал OBOZ.UA, украинское правительство внесло в парламент законопроект, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Инициатором проекта стал премьер-министр Денис Шмигаль.

Впоследствии в украинском парламенте заявили, что законопроект об изменениях в мобилизации будет "очень существенно изменен" перед голосованием. У народных депутатов есть ряд вопросов практически к каждой статье документа.

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