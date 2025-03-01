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Получил орден от Путина: идентифицирован российский оккупант, расстреливавший гражданских в Гостомеле

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
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Получил орден от Путина: идентифицирован российский оккупант, расстреливавший гражданских в Гостомеле

В Центре национального сопротивления идентифицировали еще одного военного преступника из рядов российской оккупационной армии. Речь идет о военнослужащем из 45-й бригады воздушно-десантных войск ВС РФ Сергее Кычанове, участвовавшем в расстрелах гражданских украинцев в Гостомеле.

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За преступления он получил орден от российского диктатора Владимира Путина. Подробности раскрыли в ЦНС.

Россиянин Сергей Кычанов был среди российской "элиты" из спецназа 45-й бригады ВДВ ВС РФ, базирующейся в подмосковной Кубинке, которой российское командование отвело ведущую роль в штурме и содержании аэродрома в Гостомеле.

Получил орден от Путина: идентифицирован российский оккупант, расстреливавший гражданских в Гостомеле
Получил орден от Путина: идентифицирован российский оккупант, расстреливавший гражданских в Гостомеле

"Спецназовцу Сергею Кычанову тогда очень посчастливилось выжить. Что не скажешь о 200 его сослуживцах, которые стали удобрением для украинских земель вокруг Гостомельского аэропорта", – отметили в ЦНС.

Планы оккупантов смогли сломать украинские срочники-нацгвардейцы вместе с Силами обороны Украины, нанесшими врагу значительные потери, ликвидировав, как отметили в ЦНС, по меньшей мере 200 "элитных" российских десантников-штурмовиков.

Получил орден от Путина: идентифицирован российский оккупант, расстреливавший гражданских в Гостомеле

"И именно этот провал обнажил всю бесчеловечную сущность кремлевских террористов. Тогда недобитки московских садистов начали свои зверства против мирного населения Гостомеля, которое пыталось выехать из зоны ведения боев. Мы уже писали о тех преступлениях, которые совершали российские военные в течение первых дней полномасштабного вторжения, как расстреливали гражданские автомобили Известно, что Сергей Кычанов принимал непосредственное участие в этих расстрелах", – говорится в сообщении.

За преступления в России Кычанов был отмечен: 25 августа 2022 года российский диктатор Владимир Путин наградил преступника орденом "мужества". Официальное обоснование награждения заключалось в том, что он, мол, дал возможность россиянам подойти поближе к аэродрому.

Получил орден от Путина: идентифицирован российский оккупант, расстреливавший гражданских в Гостомеле
Получил орден от Путина: идентифицирован российский оккупант, расстреливавший гражданских в Гостомеле

"Впрочем, география преступлений Кычанова не ограничилась только Киевщиной. Из документов, которые мы получили от неравнодушных граждан, становится понятным, что сержант Кычанов отметился и на Донбассе", – добавили в ЦНС.

Получил орден от Путина: идентифицирован российский оккупант, расстреливавший гражданских в Гостомеле
Получил орден от Путина: идентифицирован российский оккупант, расстреливавший гражданских в Гостомеле

С апреля 2023 года Кычанов начал искать новое место работы и, в частности, заполнял анкету на замещение вакантной должности в ООО "РЕДУТ-БЕЗОПАСНОСТЬ".

Получил орден от Путина: идентифицирован российский оккупант, расстреливавший гражданских в Гостомеле

В открытых источниках упомянутая компания позиционирует себя как предприятие по обслуживанию и ремонту автотранспорта.

Получил орден от Путина: идентифицирован российский оккупант, расстреливавший гражданских в Гостомеле

Однако на самом деле "РЕДУТ-БЕЗОПАСНОСТЬ" является частной военной компанией, вербующей россиян на войну за деньги. В частности, и в Украине.

"Такие организации на России запрещены. Именно поэтому директор упомянутой ООО Сидоров Сергей Геннадьевич после нескольких неудачных попыток организовать ЧВК и даже трехлетней отсидки за это еще в 2014 году, не отказался от своей мечты иметь ручную армию и создал фейковую компанию для прикрытия своей деятельности", – добавили в ЦНС.

После возвращения из Украины, рассказывают в Центре, "дела у Кычанова пошли из рук вон плохо".

"Он решил искать счастья в ЧВК "РЕДУТ-БЕЗОПАСНОСТЬ". Впрочем, это никак не исправило ситуацию Кычанова. Скорее наоборот. Сразу после смены места "труда" военного преступника, его жена Татьяна Кычанова подает на развод, поняв, что при условии службы благоверного в частной военной компании в случае его ликвидации она не получит даже пачки пельменей", – рассказали в ЦНС.

Получил орден от Путина: идентифицирован российский оккупант, расстреливавший гражданских в Гостомеле
Получил орден от Путина: идентифицирован российский оккупант, расстреливавший гражданских в Гостомеле

В Центре добавили, что всю полученную информацию о военном преступнике Сергее Кычанове передали Движению Сопротивления Сил специальных операций ВСУ, чтобы он точно не избежал ответственности и как можно скорее получил наказание за совершенные убийства.

"Мы также призываем всех неравнодушных предоставлять информацию о враге, его местонахождении, позициях и коллаборантах через наш анонимный чат-бот. Помогайте в освобождении Украины!" – обратились к украинцам в ЦНС.

Напомним, ранее в ЦНС рассказали, что оккупанты начинают мобилизацию на захваченной части Донетчины. Все механизмы для этого захватчики уже запустили.

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