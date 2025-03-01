В Центре национального сопротивления идентифицировали еще одного военного преступника из рядов российской оккупационной армии. Речь идет о военнослужащем из 45-й бригады воздушно-десантных войск ВС РФ Сергее Кычанове, участвовавшем в расстрелах гражданских украинцев в Гостомеле.

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За преступления он получил орден от российского диктатора Владимира Путина. Подробности раскрыли в ЦНС.

Россиянин Сергей Кычанов был среди российской "элиты" из спецназа 45-й бригады ВДВ ВС РФ, базирующейся в подмосковной Кубинке, которой российское командование отвело ведущую роль в штурме и содержании аэродрома в Гостомеле.

"Спецназовцу Сергею Кычанову тогда очень посчастливилось выжить. Что не скажешь о 200 его сослуживцах, которые стали удобрением для украинских земель вокруг Гостомельского аэропорта", – отметили в ЦНС.

Планы оккупантов смогли сломать украинские срочники-нацгвардейцы вместе с Силами обороны Украины, нанесшими врагу значительные потери, ликвидировав, как отметили в ЦНС, по меньшей мере 200 "элитных" российских десантников-штурмовиков.

"И именно этот провал обнажил всю бесчеловечную сущность кремлевских террористов. Тогда недобитки московских садистов начали свои зверства против мирного населения Гостомеля, которое пыталось выехать из зоны ведения боев. Мы уже писали о тех преступлениях, которые совершали российские военные в течение первых дней полномасштабного вторжения, как расстреливали гражданские автомобили Известно, что Сергей Кычанов принимал непосредственное участие в этих расстрелах", – говорится в сообщении.

За преступления в России Кычанов был отмечен: 25 августа 2022 года российский диктатор Владимир Путин наградил преступника орденом "мужества". Официальное обоснование награждения заключалось в том, что он, мол, дал возможность россиянам подойти поближе к аэродрому.

"Впрочем, география преступлений Кычанова не ограничилась только Киевщиной. Из документов, которые мы получили от неравнодушных граждан, становится понятным, что сержант Кычанов отметился и на Донбассе", – добавили в ЦНС.

С апреля 2023 года Кычанов начал искать новое место работы и, в частности, заполнял анкету на замещение вакантной должности в ООО "РЕДУТ-БЕЗОПАСНОСТЬ".

В открытых источниках упомянутая компания позиционирует себя как предприятие по обслуживанию и ремонту автотранспорта.

Однако на самом деле "РЕДУТ-БЕЗОПАСНОСТЬ" является частной военной компанией, вербующей россиян на войну за деньги. В частности, и в Украине.

"Такие организации на России запрещены. Именно поэтому директор упомянутой ООО Сидоров Сергей Геннадьевич после нескольких неудачных попыток организовать ЧВК и даже трехлетней отсидки за это еще в 2014 году, не отказался от своей мечты иметь ручную армию и создал фейковую компанию для прикрытия своей деятельности", – добавили в ЦНС.

После возвращения из Украины, рассказывают в Центре, "дела у Кычанова пошли из рук вон плохо".

"Он решил искать счастья в ЧВК "РЕДУТ-БЕЗОПАСНОСТЬ". Впрочем, это никак не исправило ситуацию Кычанова. Скорее наоборот. Сразу после смены места "труда" военного преступника, его жена Татьяна Кычанова подает на развод, поняв, что при условии службы благоверного в частной военной компании в случае его ликвидации она не получит даже пачки пельменей", – рассказали в ЦНС.

В Центре добавили, что всю полученную информацию о военном преступнике Сергее Кычанове передали Движению Сопротивления Сил специальных операций ВСУ, чтобы он точно не избежал ответственности и как можно скорее получил наказание за совершенные убийства.

"Мы также призываем всех неравнодушных предоставлять информацию о враге, его местонахождении, позициях и коллаборантах через наш анонимный чат-бот. Помогайте в освобождении Украины!" – обратились к украинцам в ЦНС.

Напомним, ранее в ЦНС рассказали, что оккупанты начинают мобилизацию на захваченной части Донетчины. Все механизмы для этого захватчики уже запустили.

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