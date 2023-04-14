Получил смертельное ранение в Бахмуте: в Польше простились с командиром взвода Иностранного легиона Михалом Журеком. Фото

В Великопольском воеводстве Польши попрощаться с 45-летним Михалом Журеком, добровольцем Иностранного легиона ВСУ, погибшим, защищая Украину от нашествия российских оккупантов. Легионер получил тяжелое ранение в Бахмуте, скончался 25 марта в больнице Днепра.

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Об этом сообщило Polskie Radio. Похоронили польского добровольца в пятницу, 14 апреля, в его родном селе Бралин, недалеко от города Кемпно.

У Героя осталась жена и четверо детей – три дочери и сын, в возрасте от 12 до 18 лет.

Михаил Журек командовал взводом в добровольческом Интернациональном легионе Вооруженных сил Украины и считался одним из лучших воинов этого подразделения. Перед тем как пойти на войну, набирался опыта в Войсках территориальной обороны. По словам его жены Агаты, он реализовывал себя в армии.

Агата Журек в комментарии изданию рассказала, что мужчина присоединился к рядам ВСУ в апреле прошлого года.

"Он говорил, что будет бороться за свободу Украины и безопасность Польши", – подчеркнула женщина.

По ее словам, в апреле у Михала заканчивался контракт, и он планировал возвращаться в Польшу, чтобы передавать полученный в Украине опыт в польской армии.

На похоронах легионера присутствовали родственники, представители региональных и местных властей, а также делегация Войска Польского. Заупокойную мессу за погибшим заказала министерша социальной политики Марлена Маленг.

Как сообщил Укринформ, в траурных мероприятиях приняла участие украинская делегация, в частности генконсул Украины во Вроцлаве Юрий Токарь и украинские военные – собратья героя.

Проститься с Михалом Журеком пришли также местные украинки. Они положили на гроб погибшего украинский флаг, а рядом — букет цветов в национальных цветах Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в тяжелых боях под Бахмутом погиб французский легионер 29-летний Кевин Давид.

Под Бахмутом также погиб воин "Иностранного легиона" из Новой Зеландии. Он спас украинского воина, который провел 42 дня и провел в русском плену.

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