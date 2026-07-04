Получила тяжелые ожоги: войска РФ убили 10-летнюю девочку из Лозовой

В больнице Харькова скончалась 10-летняя девочка, получившая тяжелые ожоги во время российской атаки с использованием дронов на Лозовую в ночь на 3 июля. Медики боролись за её жизнь, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Видео дня

О смерти ребёнка сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов. Позже мэр Лозовой Сергей Зеленский уточнил, что погибшую девочку звали Виктория.

По словам Олега Синегубова, врачи сделали все возможное, чтобы спасти ребёнка. Однако ранения оказались слишком тяжёлыми.

"Наши врачи сделали все возможное, чтобы спасти ее, но травмы оказались слишком тяжелыми. Искренние соболезнования семье ребенка", – отметил глава ОГА.

Главные истории дня

Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил, что погибшей является 10-летняя Виктория. По его словам, медики до последнего боролись за ее жизнь, однако сердце девочки остановилось из-за тяжелых ожогов и полученных травм.

"Это ужасная трагедия, которая выходит за пределы человеческого понимания. Враг направил смертоносный "шахед" в дом, где мирно спала семья с тремя детьми. Никакие слова не способны утешить боль родителей и близких", — написал мэр.

Как известно, в ночь на 3 июля российские войска атаковали Лозовую ударными дронами. Один из беспилотников попал в частный дом.

После удара сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли пятерых человек, которые прятались в погребе. Среди них были дети.

В результате атаки пострадали шесть членов одной семьи. Самые тяжёлые ранения получила 10-летняя Виктория.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российской атаки на маршрутку в Запорожье 29 июня погибла жительница Васильевской общины Екатерина Головко. В момент удара женщина вместе с сыном ехала на занятия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!