Ехала с сыном на занятия: в Запорожье в результате российской атаки погибла учительница. Фото

В результате российского обстрела маршрутки в Запорожье 29 июня погибла жительница Васильевской общины Екатерина Головко. В момент удара женщина вместе с сыном ехала на занятия.

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Несмотря на усилия медиков, спасти раненую женщину не удалось. Об этом сообщили на странице Васильевской территориальной общины в Facebook.

Екатерина работала учительницей в специальной школе-интернате в селе Каменка. Ее вспоминают как человека, посвятившего себя воспитанию детей, ежедневно дарившего им знания, заботу и тепло.

29 июня женщина вместе с сыном ехала на маршрутке на занятия. В этот момент оккупанты атаковали транспорт с помощью FPV-дрона. В результате удара Екатерина получила тяжелые ранения.

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"Она была любящей мамой, искренним, добрым человеком, педагогом, посвятившим себя воспитанию детей и ежедневно дарившим им знания, заботу и тепло. Ее жизнь оборвалась в один миг, когда она вместе с сыном ехала на занятия. Это боль, которую невозможно принять или оправдать. Сегодня вместе с семьёй скорбит вся наша община. Мы разделяем вашу невыразимую боль и склоняем головы в скорби по невинно утраченной жизни", – отметили в общине.

Напомним, 1 июля во время атаки в Днепропетровской области оккупанты убили Оксану Мельниченко, которая работала оператором на заправке. У женщины остались муж-военнослужащий, двое детей и родители.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Никополе в результате российского обстрела погибла мирная жительница. Удар произошел вечером и в очередной раз унес жизнь мирного жителя. Погибшей оказалась 59-летняя женщина.

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