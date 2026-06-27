Пятеро внуков потеряли бабушку: в сети рассказали о женщине, погибшей в результате удара РФ по Никополю. Фото

В Никополе в результате российского обстрела погибла мирная жительница. Удар произошел вечером и в очередной раз унес жизнь мирного жителя.

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Погибшей оказалась 59-летняя женщина. Об этом сообщил мэр Никополя Александр Саюк.

Трагически погибла Мария Ивановна Чмиль. Её жизнь оборвалась в результате вражеского удара по городу, нанесённого российскими войсками в вечернее время.

У Марии Ивановны была большая семья. У нее остались муж, сын, две дочери и пятеро внуков. Для близких она была любящей женой, заботливой матерью и особенно нежной бабушкой.

Отмечается, что женщина больше всего ценила время, проведенное в кругу семьи. Она любила собирать всех за одним столом, готовить домашние блюда и радоваться общению с внуками, которые были для нее настоящим счастьем.

Смерть Марии Чмиль стала тяжелой утратой не только для ее семьи, но и для всей общины Никополя. Ее помнят как доброго, искреннего и открытого человека.

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"Выражаю искренние соболезнования родным и всем, кто знал Марию Ивановну. Вместе с вами мы разделяем боль этой утраты. Пусть светлая память о Марии Ивановне навсегда останется в сердцах всех, кто её любил и знал", – отметил Саюк.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 16 июня, в Никополе в результате очередного российского обстрела погибли три человека. Среди них — мужчина и его мать, передвигавшаяся на инвалидной коляске, 51-летний Олег Кислый и 87-летняя Александра Кислая. Личность третьего погибшего в настоящее время устанавливается.

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