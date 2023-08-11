"Получили четкие задания": Наев показал, как украинские военные укрепляют границу. Видео

В Ривненской области украинские военные увеличили количество наблюдательных пунктов на границе больше чем на 60. Также защитники страны создают новые опорные позиции (их уже добавилось около 15).

Видео дня

Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВС Украины Сергей Наев. В пятницу, 11 августа, на своей странице в Facebook генерал-лейтенант показал видео поездки на Ривненщину (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Что касается минирования, то уложено было десятки тысяч мин. Среди них не менее 20% – это противопехотные мины управляемого варианта.

Наев написал, что командующие и командиры на местах получили четкие задачи по минированию местности, обустройству новых оборонных позиций, укреплению охраны и обороны важных гражданских объектов критической инфраструктуры.

"Конечно, нужно контролировать выполнение определенных им задач, но кроме контроля необходимо еще и помогать выполнять эти задачи", – отметил генерал-лейтенант.

Как писал OBOZREVATEL:

– 10 августа на нефтеперерабатывающем заводе в 15 км от Мозыря Гомельской области Беларуси произошел пожар. Спасатели в течение часа ликвидировали факельное горение.

– Ранее украинская разведка предупреждала, что наемники ЧВК "Вагнер", массово переехавшие в РБ из РФ, могут проводить диверсии на таком стратегическом объекте как Мозырский НПЗ. Целью является вовлечение Беларуси в войну против Украины.

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