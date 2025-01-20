'Получили сотни запросов': в Минобороны сказали, когда в Резерв+ возобновят отсрочку для студентов и аспирантов

В приложении Резерв+ вскоре возобновят отсрочку для студентов и аспирантов. Услуга будет доступна уже с 22 января 2025 года.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. Она отметила, что решение о возобновлении услуги в приложении было принято после того, как ведомство получило "сотни запросов".

"С 22 января в Резерв+ возвращаются отсрочки для студентов и аспирантов. Сразу после возобновления и успешного тестирования обмена с Министерством образования и науки Украины планируется возобновить отсрочки для студентов и аспирантов, ведь получили сотни запросов на возобновление услуги", – говорится в сообщении Черногоренко.

Ранее сообщалось, что начиная с 5 января 2025 многодетные родители снова могут оформить отсрочку в Резерв +. Ранее услуга была недоступна в мобильном приложении из-за кибератаки россиян.

Напомним, что приложение Министерства обороны Украины Резерв+ заработало с 18 мая 2024 года. Он предназначен для военнообязанных, призывников и резервистов в возрасте 18-60 лет, которые хотят в режиме онлайн обновить свои военно-учетные данные.

Приложение также открывает доступ к информации из реестра "Оберег", из которого можно узнать, не считают ли личность уклоняющимся и пригодна ли она к военной службе. Загрузить Резерв+ можно в Google Play и App Store.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны рассматривают возможность создания функции треккинга повесток в приложении "Резерв+". Идея состоит в том, чтобы люди могли получать информацию о статусе документа, даже если они не находятся в своем городе или дома.

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