'Ползучие' штурмы продолжаются восемь месяцев: военный рассказал, что происходит на Купянском направлении. Видео

Российские войска на Купянском направлении не прекращают наступательные действия. В частности, там противник применяет медленные ползучие штурмы, чтобы разведать украинскую оборону с целью дальнейшего продвижения.

Об этом в эфире "Киев24" рассказал военнослужащий 77-й отдельной аэромобильной бригады Виктор Петрович. Он отметил, что такая тактика врага продолжается почти год.

Враг пытается прорваться на стыках подразделений ВСУ

"Враг постоянно пытается прощупать слабое место. Пытаются они просачиваться то в сторону одного батальона, то в сторону другого, ну и, соответственно, пытаются пройти также на стыке подразделений,", – рассказал военный.

Он добавил, что этот малый ползучий штурм продолжается уже около 8 месяцев.

"До того это были более активные боевые действия, когда они привлекали 100-150 человек и много техники. Сейчас это постоянные ползучие штурмы. Это тяжелая работа, где задействуются много дронов и вся логистика связана именно с этим видом вооружения", – говорится в сообщении.

Напомним, российские захватчики пытаются усилить давление в Купянском районе с целью дальнейшего продвижения в направлении Купянска. Однако все их попытки проникнуть непосредственно в город завершаются провалом. По словам спикера группировки Объединенных Сил Виктора Трегубова, военным РФ приказали оккупировать Купянск до февраля.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российский оккупант с позывным "Варяг", опроверг ложь пропагандистов Путина об "успехах" в Купянске. Он заявил, что основные силы оккупационной армии вынуждены были бежать из города, зато отдельные группы военных оказались в окружении.

