'Помним обо всех': Зеленский показал щемящее видео с освобожденными пленными

Президент Украины Владимир Зеленский показал щемящее видео с освобожденными пленными украинскими защитниками. Он подчеркнул, что власти помнят обо всех своих людях, временно находящихся в лапах врага.

Видео дня

Ответный ролик глава государства опубликовал в своем Telegram-канале. Зеленский отметил, что Украине уже удалось вернуть из плена 3035 человек.

Он заверил, что это количество будет только увеличиваться.

"Помним каждого нашего человека, который в плену в России. Благодарю наших партнеров, которые помогают возвращать украинцев домой. 3035 наших людей уже вернулись к родным. И это количество будет только увеличиваться. Все наши обязательно должны вернуться домой", – подчеркнул президент.

Стоит отметить, что 31 января Украина освободила из российского плена 207 защитников, среди которых были военные из Мариуполя и Херсона, острова Змеиный, морские пехотинцы и медицинский персонал.

Ранее государственная пограничная служба Украины показала трогательные кадры с защитниками, которых накануне удалось вернуть из российского плена. Бойцы рассказывали, сколь ценна свобода и как сильно они ждали возвращения домой.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что 31 января из российского плена вернули украинских военных, которых планировали вернуть еще 24 января. Кроме тех 65 человек, которых в Москве назвали якобы погибшими из-за аварии военно-транспортного самолета Ил-76, упавшего на Белгородщине. Подтвердить информацию об их гибели до сих пор не удалось.

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