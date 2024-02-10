'Помните уроки истории': в США Сийярто передали фрагмент российского танка, уничтоженного под Киевом

Руководитель американского фонда "Центр помощи Украине в США" (HUCUS) Алексей Прокопенко передал министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто фрагмент российского танка, уничтоженного во время битвы за Киев. Он призвал политика никогда не забывать уроки истории и ужаса российского террора.

Встреча состоялась на Европейской конференции в Гарвардском университете в США. В ней приняли участие европейские дипломаты и чиновники, студенты и ученые из США и Евросоюза, сообщает " Укринформ ".

"Это сделано в России, а сожжено и переработано в Украине. Носите это как брелок с ключами от своего дома, чтобы не забыть, что такое российский террор", – объяснил Прокопенко.

"Пожалуйста, помните уроки истории и то, что несли советские танки на улицах Будапешта в 1956 году", – добавил руководитель фонда, передавая сувенир Сийярто.

Следует отметить, что глава МИД Венгрии, как и премьер-министр Виктор Орбан, часто выступают с заявлениями, противоречащими европейской политике в отношении Украины.

В комментарии СМИ Прокопенко рассказал, что на полях конференции звучат обсуждения войны в Украине и помощь нашему государству. Он подчеркнул, что выступающие осуждают действия России, "что свидетельствует не об усталости от Украины, а о крепкой и непреклонной поддержке украинского народа".

Напомним, 29 января Сийярто посетил Украину. В Ужгороде он встретился с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. На совместном брифинге глава МИД Венгрии сообщил, что его страна осуждает, осуждает войну против Украины и продолжит помогать в гуманитарных вопросах. Но оружие для защиты нашей страны поставлять не будет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Кулеба сообщил, что Украина и Венгрия создадут специальную комиссию, которая займется решением спорных вопросов по правам национальных меньшинств. Он должен представить на рассмотрение правительств обеих стран конкретные планы.

– Во время визита в Ужгород Сийярто почтил память украинских солдат, убитых страной-агрессором Россией. После этого политик заявил, что война должна закончиться, а "человеческие жизни можно спасти только миром".

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