Помогал 'Роскосмосу' запускать спутники-шпионы: в Харькове задержали директора российской компании. Фото

Служба безопасности Украины и киберполиция задержали в Харькове генерального директора российской компании, расположенной в Волгограде и помогающей "Роскосмосу". Находясь в Украине, он работал на военно-космические силы страны-агрессора.

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Об этом в четверг, 31 октября, сообщили пресс-центры СБУ и Офиса генпрокурора. По данным следствия, фигурантом оказался 47-летний харьковчанин.

Задержанный руководит российской компанией, которая настраивает спутники-шпионы Кондор-ФКА и Обзор-Р.

"Рашисты используют эти космические системы для выявления актуальных геолокаций сил обороны, корректировки вражеского огня и ведения разведки. Чтобы откалибровать и наладить российские спутники фигурант заключил соответствующие договоры с корпорацией "Роскосмос", – говорится в прессрелизе.

Согласно подписанному документу фигурант распорядился передать испытательный полигон собственной компании в распоряжение военно-космических сил РФ.

Подозреваемый организовал работу работников своей компании в валидационных подспутниковых наблюдениях во время летных испытаний КС "Кондор-ФКА". Это относилось к подготовке радиолокационных отражателей и измерительных средств. Он назначал руководителя наземного обеспечения и руководителей расчетов для проведения сеансов наземных измерений, расчета схемы расстановки радиолокационных отражателей в составе тестового объекта, измерения характеристик окружающей среды.

Все необходимые документы фигурант подписывал по электронной почте, а указания подчиненным в России отдавал через чаты в мессенджерах.

Также во время расследования было установлено, что до начала полномасштабной войны фигурант долгое время проживал в РФ и даже стал участником кремлевской программы по переселению в страну-агрессора. Правоохранители задокументировали подрывную деятельность злоумышленника и задержали его по месту жительства в Харькове", – рассказали в СБ.

При обыске у задержанного изъяты российский паспорт, компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Также у фигуранта нашли более 10 млн в гривневом эквиваленте, предположительно полученных за сотрудничество с оккупантами.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников, причастных к содействию агрессору в войне против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала 72-летнего ученого из Харькова, работавшего на военно-промышленный комплекс России. В частности, он помогал оккупантам совершенствовать дроны-камикадзе типа "Шахед".

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