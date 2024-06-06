Помогать можно по-разному: в НАТО прокомментировали возможность направить войска в Украину

Североатлантический альянс (НАТО) и Финляндия не планируют отправлять военных инструкторов в Украину. Но помогать можно по-разному.

Об этом президент Финляндии Александер Стубб заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Хельсинки. Трансляция велась общественным вещателем Yle.

"Страны Альянса по-разному помогают Украине. Впрочем, НАТО не намерена вводить войска в Украину", – сказал Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов.

Президент Финляндии Александер Стубб высказал такую же позицию по этой возможности.

"Финляндия не планирует вводить войска в Украину. Конечно, мы обсуждаем с нашими союзниками разные варианты, которые мы можем использовать, чтобы помочь Украине", – отметил он.

Напомним, что по данным СМИ, Франция может в скором времени отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на опасения некоторых союзников и критику со стороны РФ. О своем решении Париж может объявить сегодня, 6 июня, во время визита президента Украины Владимира Зеленского по случаю годовщины высадки в Нормандии.

Как сообщал OBOZ.UA, французские военные находятся в Украине еще с начала великой войны, заявил бывший командующий полком морской пехоты Франции Пер де Йонг. По его словам, французские инструкторы сопровождали гаубицы Caesar на каждом этапе до прибытия на фронт в Украину.

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