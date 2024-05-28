Помогают защищать жизнь военных: ВСУ показали использование боевых роботов украинского производства. Видео

Вооруженные силы Украины показали использование боевых роботов украинского производства на фронте. Они помогают защищать жизнь наших военных, а также наносят урон российским оккупантам.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. С начала года Минобороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в войсках более 10 роботизированных комплексов отечественного производства.

Современные технологии, такие как дроны и наземные роботизированные платформы помогают минимизировать контакт с врагом и защищать жизнь военных. Роботизация повышает боевые возможности подразделений Сил обороны Украины.

Наземные роботизированные платформы выполняют функции носителей вооружения и ведения огня по укрытию. Некоторые комплексы успешно прошли боевые испытания и получили высокую оценку от украинских защитников.

Напомним, из-за большого количества потерь ВС РФ на фронте больницы на оккупированных территориях переполнены ранеными захватчиками. Такая же ситуация и в лечебных заведениях в приграничных регионах самой страны-агрессора.

Ранее защитники Украины показали новое видео по уничтожению живой силы и техники российских захватчиков. Удары наносились FPV-дронами на разных направлениях фронта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!