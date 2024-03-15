Помощь для Украины должна быть немедленной и максимально интенсивной, – Туск

В пятницу, 15 марта, в канцелярии Берлина состоялись переговоры в формате Веймарского треугольника с участием премьер-министра Дональда Туска, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона. Лидеры стран согласились, что помощь для Украины должна быть немедленной и как можно больше, чтобы ситуация Украина в ближайшее время не ухудшилась, а улучшилась.

Об этом сказал Дональд Туск во время совместного заявления для СМИ с канцлером Германии и президентом Франции в Берлине. Слова главы польского правительства цитирует издание PAP.

По словам Туска, Польша, Германия и Франция имеют идентичный взгляд на безопасность континента и войну в Украине.

"Сегодня мы говорили в один голос, прежде всего о безопасности нашего континента, наших стран, и все это, конечно, в контексте войны. Мы имеем одинаковое мнение, когда речь идет об оценке полной ответственности за эскалацию конфликта и напряжения, кто несет полную ответственность за трагические события в Украине, кто является агрессором и кто заслуживает нашей абсолютной помощи", – сказал премьер-министр Польши.

Туск поблагодарил канцлера Германии и президента Франции "за то, что без каких-либо лишних проволочек, без какого-либо торга или колебаний, которые иногда характерны для политиков, мы решили, что помощь Украине должна быть немедленной и максимально интенсивной".

"Мы хотим выделить деньги и помочь всяческими способами здесь и сейчас, чтобы ситуация в Украине в ближайшие недели улучшилась, а не ухудшилась", – заявил польский премьер.

Веймарский треугольник – неформальное международное объединение Германии, Польши и Франции. Объединение возникло в 1991 году. В рамках группы проходят многочисленные встречи министров иностранных дел и глав государств. Целью группы было продвижение Польши на пути вступления в Европейский Союз и НАТО. Однако объединение продолжает существовать и после вступления Польской Республики в НАТО (1999) и ЕС (2004).

С 1 января 2013 де-юре функционирует совместная военная группа трех государств, численностью 1700 человек, которая при необходимости может быть задействована в течение 5-10 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, на саммите Веймарского треугольника в Берлине обсуждали два главных вопроса : что делать с европейской безопасностью в условиях, когда нет уверенности, как будут действовать США в ближайшее время. И как наиболее эффективно и быстро помочь Украине.

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