Попал под удар вражеского дрона: на фронте погиб защитник из Черкасской области. Фото

В боях за Украину под селом Ивановское Донецкой области погиб воин из Черкасской области Дмитрий Красюк. Смертельные ранения в результате атаки вражеского дрона Герой получил 20 февраля.

Менее месяца назад на фронте он встретил свой 42 день рождения. О гибели воина сообщили в Шполянском городском совете.

Там рассказали, что Дмитрий Сергеевич Красюк родился в селе Кавуновка Липьянской территориальной громады 26 января 1982 года.

"Солдат, инспектор пограничной службы, пулеметчик Дмитрий Сергеевич Красюк погиб 20 февраля 2024 года возле населенного пункта Ивановское Донецкой области. Скорбим с Липьянской громадой, семьей, друзьями, побратимами", – говорится в сообщении.

Как сообщает "Суспільне", жизнь воина оборвалась вследствие ранений, полученных во время атаки вражеского БпЛА.

"В знак скорби за погибшим в Липьянской общине, откуда родом погибший, был объявлен трехдневный траур", – добавляет издание.

Встретили тело воина на малой родине 26 февраля. Вместе с Дмитрием Красюком домой на щите в тот день вернулся его земляк и сверстник Ростислав Коротков: воин погиб 21 февраля вблизи села Солодкое, что под Волновахой.

Напомним, ранее стало известно, что в боях Донецкой области погиб стрелок-снайпер со Львовщины. Младшему сержанту Роману Белому было всего 36 лет. Дома его ждали двое детей.

Также сообщалось, что на юге погиб 29-летний воин из Винницкой области. Студент Киевского политеха Александр Лавринюк некоторое время работал в Германии, но с началом полномасштабного российского вторжения вернулся домой, чтобы защищать Родину.