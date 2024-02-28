Без отца остались двое детей: в боях в Донецкой области погиб стрелок-снайпер со Львовщины. Фото

В боях за Украину у села Ласточкино Покровского района Донецкой области погиб украинский защитник, младший сержант Роман Белый. 36-летний Герой был родом из Львовской области.

Трагическое известие сообщили в Facebook его родной Красненской поселковой территориальной громады Золочевского района. Жизнь бойца оборвалась 25 февраля во время выполнения боевого задания.

Как отметили в громаде, бойца мобилизовали в ряды ВСУ 22 августа 2023 года. Он служил в должности стрелка-снайпера 2 механизированного отделения 3 механизированного взвода 3 механизированной роты воинской части А0243.

У погибшего Героя осталась жена и двое несовершеннолетних детей. Местные власти выразили искренние соболезнования семье павшего защитника.

Напомним, на большой пресс-конференции 25 февраля президент Владимир Зеленский впервые озвучил потери Украины в полномасштабной войне в связи с множеством манипуляций на этой теме. Он заявил, что погибли 31 тысяча украинских воинов. В ОП объяснили, что это было сознательное решение главы государства.

Чтобы прекратить манипуляции и вбросы и предотвратить дальнейшие разговоры, было решено назвать количество погибших воинов Сил обороны. В то же время, по словам источника, 31 тысяча – это именно боевые потери.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В боях на Херсонском направлении фронта погиб 29-летний военнослужащий Александр Лавренюк из Винницкой области. Студент Киевского политеха некоторое время работал в Германии, но с полномасштабным российским вторжением вернулся домой, чтобы защищать Родину.

– На фронте в Луганской области во время выполнения боевого задания погиб 44-летний военнослужащий Сергей Литвинчук из Волыни. Он служил в стрелковой роте.

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