Попали два ударных БпЛА: в Генштабе подтвердили поражение российского фрегата и ряда других объектов

Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. В частности, подтверждено поражение военного корабля и элементов нефтяной инфраструктуры.

Часть повреждений еще уточняется, однако масштабы потерь могут быть существенными. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В частности, 5 апреля 2026 года был поражен нефтяной терминал "Шесхарис" в Краснодарском крае России. В результате удара зафиксировано повреждение стендеров на причалах №1, №1А и №2, а также поражение оборудования на причалах №6 и №7.

Кроме того, повреждена трубопроводная система, которая обеспечивает распределение и отгрузку нефти. Это может повлиять на функционирование объекта и логистику поставок энергоресурсов.

Также подтверждено поражение трех резервуаров типа РВСПК-50000 на перевалочной нефтебазе "Грушевая", которая обеспечивает работу терминала "Шесхарис".

Повреждение таких объектов свидетельствует об ударах по элементам энергетической инфраструктуры, имеющих значение для экономического обеспечения военных нужд России.

Отдельно в Генштабе подтвердили попадание двух ударных беспилотников в российский фрегат проекта 11356Р типа "Буревестник". Речь идет о корабле, который является носителем крылатых ракет "Калибр".

Сейчас масштабы повреждений уточняются. В то же время сам факт поражения такого объекта свидетельствует о возможном ослаблении боевых возможностей российского флота.

Кроме этого, в течение 6–7 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по пунктам управления беспилотниками противника. Они располагались в районах Зеленого Запорожской области и Удачного в Донецкой области.

Также зафиксированы удары по местам сосредоточения живой силы российских войск. Речь идет о районах Строгановки и Красногорского в Запорожской области, а также Родинского в Донецкой области.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический и боевой потенциалы российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины", – отметили в Генштабе ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что в ночь на 6 апреля подразделения Силы беспилотных систем поразили вражеский фрегат "Адмирал Макаров" в порту Новороссийск Краснодарского края. Кроме того, были нанесены удары и по буровой установке "Сиваш".

"Адмирал Макаров" – боевой корабль ВМФ России, третий фрегат проекта 11356Р ("Буревестник") класса "Адмирал Григорович", который является одним из самых новых в составе Черноморского флота РФ. Он был заложен в феврале 2012 года на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, спущен на воду в сентябре 2015 года, а в строй введен в 2017 году.

Судном руководит бывший украинский военный, уроженец Винницкой области, военный преступник и коллаборационист с Россией капитан 1 ранга Григорий Бреев, который в 2014 году предал украинскую военную присягу и принял присягу ВС РФ.

