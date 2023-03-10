Попали под удар российского дрона, когда возвращались с задания: что известно о погибшем под Бахмутом экипаже танкистов

Под Бахмутом Донецкой области погиб экипаж танка легендарной 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр": командир экипажа Виталий Кобец "Тяпа", водитель Андрей Мельник и наводчик Сергей Леонтьев.

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"Ленд-лиз от России"

6 марта экипаж уже возвращался с боевого задания, когда вражеский дрон попал в танк. Все трое бойцов погибли, шансов выжить не было.

"Наши любимые ребята отошли в вечность. Целый экипаж. Такие искренние, веселые, скромные. Спите спокойно. И пусть ваши убийцы не найдут покоя ни в жизни, ни после смерти", – написала на своей страничке пресс-офицер 93-й ОМБр Ирина Рыбакова.

Этот экипаж очень любили снимать журналисты. Одна из известных историй, как ребята отбили танк у россиян. Они ездили на нем и очень гордились своим трофеем, называли его "ленд-лиз от России". Говорили, что машина хорошая, надежная, часто их спасала.

"Сами его ремонтировали, потом отправили на завод, где ему добавили брони, теперь разговаривает на украинском языке", – шутил наводчик Сергей Леонтьев.

Причем этот танк собран из двух частей – башня от Т-64, а низ от Т-80. Танкисты говорили, что это очень хороший вариант, поскольку башня очень надежная.

Постеснялся даже получить медаль

Самый скромный в экипаже – 21-летний водитель Андрей Мельник. Он родом из небольшого села Райполе на Днепропетровщине.

До начала полномасштабного вторжения Андрей успел окончить Межевское училище. "Он получил профессию тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства, слесаря, водителя. Поэтому он мог водить и танк", – говорит заместитель директора по воспитательной работе училища Галина Осьмуха.

Она вспоминает, что и во время учебы Андрей был очень скромным. Он занимался футболом, участвовал в соревнованиях между школьными командами и командами училищ. Считался лучшим игроком.

"Ему даже должны были вручать медаль, но на торжество он не приехал из-за скромности. Поэтому награду передали в училище. Хотя в то же время у него было много друзей, с ними он был очень общительный", – говорит педагог.

Сестра Андрея Мельника Диана рассказала нам, что брат был солнечным, добрым, открытым человеком. У него остались мама, папа, сестра и старший брат. Причем отец и брат сейчас тоже служат в армии.

По словам старосты села Ирины Тимошенко, Андрей добровольно пошел в военкомат и заключил контракт еще задолго до 24 февраля. Конечно, его мама переживала за него, потому что он очень молодой, но Андрей решил так.

"Он действительно, несмотря на свою скромность, был очень веселым, любил пошутить. Общительный парень. Как всегда, уходят лучшие ребята от нас. Он уже не первый, кого нам придется хоронить в селе", – расстраивается староста.

Стал третьим погибшим сыном в семье

Наводчик Сергей Леонтьев до войны был плотником. Во время срочной службы он также был танкистом, освоил все навыки и мог заменить любого члена экипажа в бою.

Он отслужил пять лет на контракте, принимал участие в соревновании танковых взводов в 2012 году, тогда они заняли 2-е место. Его брат также был танкистом.

Когда стало известно, что Россия вторглась в Украину, он с товарищами отправился в военкомат и записался в местную ТРО, а также все свои данные оставил в разных военкоматах.

История семьи Сергея очень печальная: два его брата погибли, теперь его 74-летняя мама Полина Ивановна потеряла третьего, последнего сына.

Командир мечтал стать военным

Командир экипажа Виталий Кобец "Тяпа" в 93-ю бригаду пришел в 2020 году после военной академии. Военным он мечтал быть с детства, говорил, что в его маленьком селе ничего особенного его ждало, поэтому начал карьеру в армии с военного училища.

Виталий вспоминал свой первый бой в Харьковской области, тогда еще он работал с другим экипажем.

Там два вражеских снаряда попали в их украинский танк. Один пробил башню, сверху начался пожар. Командир Виталий Кобец и водитель успели выскочить, а вот наводчик оказался в ловушке.

"Он пролез в какую-то щель и кричит: "Тяпа", достань меня". Я на адреналине вскочил на танк, открыл люк и достал его", – рассказывал на одном видео Кобец.

Однако несколько осколков ранили "Тяпу", он был в госпитале, а потом вновь вернулся на фронт и с тех пор служил с Андреем и Сергеем.

"Тяпа" был с особенным чувством юмора, его особенно все любили. Он всегда был на позитиве, иногда даже как ребенок. У него в характере не было жесткости. Когда мы с ним встречались, то создавалось впечатление, что ты пришел на мирную территорию и встретил парня-весельчака. Очень гордился тем, что у него именно этот трофейный русский танк, они отлично отрабатывали на нем. Мы встречались с ними, я поддерживал их волонтерами, мы дружили с этим экипажем", – рассказывает главный капеллан бригады Александр Петрушевич.

Когда будут похороны экипажа, пока неизвестно. Ребята погибли фактически на поле боя. Командира экипажа удалось достать, а вот Андрея и Сергея пока нет. Там идут сильные обстрелы, и добраться до них нет возможности.