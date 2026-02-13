Попали в припаркованное авто: оккупанты ударили по Орехову на Запорожье, погибла женщина, ранен мужчина

Утром 13 февраля российские захватчики атаковали Орехов в Запорожской области. Оккупанты ударили FPV-дроном по автомобилю, припаркованному возле частного дома.

Известно о жертве и пострадавшем в результате атаки. О последствиях террора рассказал начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Что известно о последствиях вражеского удара по Орехову

Об очередной атаке врага по Орехову Федоров сообщил в 08:30 утра.

"Враг продолжает терроризировать гражданских жителей Запорожской области. Россияне атаковали Орехов. К сожалению, погибла 57-летняя женщина", – отметил чиновник.

Уже через полтора часа Федоров сообщил о пострадавшем в результате атаки мужчине – и раскрыл подробности удара.

"FPV-дрон ударил по машине, припаркованной возле частного дома. Погибла 57-летняя женщина, ранен мужчина", – отметил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что оккупанты ударили по Харьковщине: погибла женщина, среди пострадавших – ребенок.

Также россияне ударили по дому в Краматорске, где жила семья. В результате атаки трое братьев погибли, их мама и бабушка получили ранения. Впоследствии стало также известно о еще одном погибшем мужчине.

Шестеро раненых и одна жертва – последствия вражеских ударов по Одесской области. Там под ударом были порт, автосалон и дома.

