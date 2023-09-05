Пополнили обменный фонд: пограничники 'Стальной границы' взяли в плен двух военных армии РФ. Видео

Украинские защитники неустанно борются с российскими оккупантами и одерживают над ними победы. Недавно пограничники "Стальной границы" взяли в плен двух военнослужащих РФ.

Видео дня

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram. Пленные были пойманы на Лиманском направлении фронта в Донецкой области (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Двое заблудившихся россиян пополнили обменный фонд. В ходе проведения штурмовых действий на Лиманском направлении бойцы "Стальной границы" уничтожили группу оккупантов, а двух военнослужащих России взяли в плен", – говорится в сообщении.

Отмечается, что один из них якобы участвует в боевых действиях около недели, другой – два дня.

"Вот и навоевались!" – добавили в службе.

На кадрах пленный 1982 года рождения показал весь абсурд армии РФ. Он даже не знал, из какой он части, аргументировав это тем, что воюет всего лишь неделю.

Второй оккупант 1966 года рождения признался, что он из Казачьего батальона Сибири. На войне он пробыл два дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские военнослужащие захватили 19 пленных на Белогоровском направлении (Луганская область). Оккупантов "партиями" ловили снайперы Сил специальных операций ВСУ вместе с одним из пехотных подразделений Сил обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!