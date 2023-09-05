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Пополнили обменный фонд: пограничники "Стальной границы" взяли в плен двух военных армии РФ. Видео

Ульяна Виноградова
War
1 минута
654
Пополнили обменный фонд: пограничники 'Стальной границы' взяли в плен двух военных армии РФ. Видео

Украинские защитники неустанно борются с российскими оккупантами и одерживают над ними победы. Недавно пограничники "Стальной границы" взяли в плен двух военнослужащих РФ.

Видео дня

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram. Пленные были пойманы на Лиманском направлении фронта в Донецкой области (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Двое заблудившихся россиян пополнили обменный фонд. В ходе проведения штурмовых действий на Лиманском направлении бойцы "Стальной границы" уничтожили группу оккупантов, а двух военнослужащих России взяли в плен", – говорится в сообщении.

Отмечается, что один из них якобы участвует в боевых действиях около недели, другой – два дня.

"Вот и навоевались!" – добавили в службе.

На кадрах пленный 1982 года рождения показал весь абсурд армии РФ. Он даже не знал, из какой он части, аргументировав это тем, что воюет всего лишь неделю.

Пополнили обменный фонд: пограничники "Стальной границы" взяли в плен двух военных армии РФ. Видео

Второй оккупант 1966 года рождения признался, что он из Казачьего батальона Сибири. На войне он пробыл два дня.

Пополнили обменный фонд: пограничники "Стальной границы" взяли в плен двух военных армии РФ. Видео
Пополнили обменный фонд: пограничники "Стальной границы" взяли в плен двух военных армии РФ. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские военнослужащие захватили 19 пленных на Белогоровском направлении (Луганская область). Оккупантов "партиями" ловили снайперы Сил специальных операций ВСУ вместе с одним из пехотных подразделений Сил обороны.

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