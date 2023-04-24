'Попытка держать в тонусе': в Херсонской области командиры РФ заставляют военных рыть окопы, чтобы те не пьянствовали, – Соболевский

На оккупированной части Херсонщины российских оккупантов командиры заставляют рыть окопы. Однако это делают не столько для того, чтобы подготовиться к контрнаступлению Сил обороны Украины, сколько для того, чтобы чем-то занять захватчиков.

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Сидя без дела, оккупанты начинают мародерить и пьянствовать, а также пытаются дезертировать. Об этом заявил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в комментарии "Радио Свобода".

Он объяснил активное и достаточно хаотичное копание захватчиками окопов на левобережье Херсонщины попытками российских командиров сохранить хоть какое-то подобие дисциплины в оккупационных подразделениях российской армии.

"Эти подразделения российских военных, которые сейчас расположены, их командирам нужно их чем-то занимать, поэтому там в большинстве случаев никакой логики нет в том, что они копают еще окопы, еще траншеи. Им просто нечего делать, а когда нечего делать, начинаются волны мародерства, пьянства и дезертирства. Поэтому их командиры пытаются их держать в тонусе с утра до вечера", – утверждает Соболевский.

Также он отметил, что, по его данным, в Херсонскую область в ходе последней ротации завезли "необученных и испуганных" мобилизованных россиян. Именно с этим Соболевский связывает постоянные обстрелы со стороны российских войск деоккупированных территорий Херсонщины, когда снаряды почти всегда прилетают в жилые районы, по больницам и школам.

"Иногда они работают, чтобы просто поставить галочку, что они отработали, и поэтому оно может прилететь на любую локацию. Именно поэтому большое количество прилетов на жилые дома, где-то в поле или на пустыре, но, к сожалению, есть случаи, когда они обстреливают больницы и гуманитарные центры. Это делается, чтобы создать атмосферу террора", – отметил заместитель председателя Херсонского облсовета.

Напомним, 23 апреля войска России накрыли огнем два района в Херсонской области. Погибли по меньшей мере двое гражданских, еще пять человек получили ранения. Под вражеский огонь попали Херсонский и Бериславский районы области.

Также сообщалось, что накануне под российские обстрелы попал дом настоятеля громады ПЦУ на Херсонщине. Перед обстрелом над этим домом летал дрон.