Попытка наступления на Харьков будет стопроцентно, но есть одно 'но'. Интервью с майором Гетьманом

Страна-агрессор Россия, терроризирующая Харьков, устраивая атаки с неба, может попытаться захватить этот город. Причем вероятность этого практически стопроцентная. Впрочем, есть одно "но". Чтобы реализовать свой план, оккупант должен сосредоточить только на этом одном направлении группировку численностью 250-300 тысяч. Для этого придется перебрасывать сюда большую часть сил и средств, растянутых сегодня вдоль всей линии фронта. А это, в свою очередь, приведет к оголению фронта и позволит наступать Силам обороны.

Украинцы должны осознавать, что в случае наиболее негативного развития событий с военной помощью от союзников теоретически возможен вариант поражения в войне. Тем не менее война – как шахматная партия, где ситуация меняется ежеминутно. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран российско-украинской войны майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– Мы видим, что сейчас враг ведет активные боевые действия на таких направлениях: Купянск, Лиман, Часов Яр, Авдеевское направление, Марьинское, Крынки, Работино. По вашим оценкам, какое из них наиболее опасно? Какое в приоритете у врага?

– Фактически вы перечислили все направления вдоль всей линии фронта. Если принимать во внимание сообщения официальных источников, Генерального штаба, Главного управления разведки, президента Украины, то наиболее ожесточенные бои происходят за Часов Яр. Россияне запускают ИПСО, распространяют информацию о том, что якобы этот населенный пункт уже взят.

Враг начал использовать там тяжелую технику в большом количестве, и в большом количестве мы ее уничтожаем.

Но сказать о том, что это важнейшее направление, будет несправедливо по отношению к другим направлениям, где так же наши ребята дают отпор врагу. Однако по интенсивности боев именно Часов Яр является одним из самых трудных направлений.

Также противник пытается продвигаться на Лиманском направлении, на Марьинском. Там предпринимается попытка выйти на север Угледара. Что касается Работино на Токмакском направлении, то россияне хотят выровнять линию фронта и максимально отодвинуть нас от железной дороги, которая проходит через Токмак. Это важная для них железная дорога.

Что касается Крынок, то там враг без особых успехов продолжает попытки уничтожить то небольшое подразделение Сил обороны, которое там находится и является предтечей плацдарма для освобождения Крыма, для наступления на Скадовск, Армянск и т. д. На этих участках идут тяжелые бои.

– Почему именно Часов Яр? Если враг захватит этот населенный пункт, даст ли ему это особое преимущество на поле боя?

– Если им действительно удастся захватить Часов Яр, то это небольшое преимущество, существенно ничего на линии фронта не изменится. Но враг планирует продолжить наступательные действия от Часова Яра. Там есть населенные пункты, которые крайне важны и которые терять очень нехорошо. В частности, северо-западнее Часова Яра есть железная дорога, которую используют наши Вооруженные силы. Там даже ходил поезд "Интерсити". Враг уже атаковал ракетами железнодорожный вокзал. И несложно понять, почему они это делают – это наши логистические возможности. Очень интересен Купянск-Узловой – железнодорожный хаб. Тут они также попытаются продвигаться, чтобы ухудшить нашу логистику.

Но мы это отлично понимаем и предпринимаем определенные действия, чтобы не дать возможности россиянам это сделать. Однако мы, к сожалению, зависим не только от того, какие у нас мужественные и героические бойцы, но и от оружия, которое нам поставляют союзники. Как видите, это происходит очень медленно. Как говорил президент Зеленский, если поставки не ускорятся или вообще будут приостановлены, то мы будем вынуждены отступать на некоторых участках. Ведь невозможно давать отпор врагу только благодаря мужеству и героизму, если нечем стрелять.

– Президент Зеленский еще сказал, что без помощи США Украина может проиграть эту войну. Как вы считаете, он хотел подтолкнуть наших партнеров к более активным действиям или действительно это реальная угроза?

– Я думаю, что это реальность, потому что у Верховного главнокомандующего есть информация, учитывая и секретную. Периодически собирается Ставка Верховного главнокомандующего, где делаются соответствующие доклады. Поэтому президент делает вывод, что без помощи США это может закончиться поражением в войне. Такими словами не бросаются. Если он так сказал, это значит, что все гораздо серьезнее.

Это тоже определенный сигнал и для ваших читателей, и для всех украинцев внутри страны. Нам нужно понимать, что мы все на войне и война касается не только тех людей, которые непосредственно на фронте. Много разговоров о том, правильная или неправильная у нас мобилизация, но знаете, это немного удивляет. Во время войны определенное количество людей в Украине не осуждает тех, кто пытается уклоняться от службы в армии. Это удивляет и огорчает.

Многим кажется, что война – это игра. Проиграли – в следующий раз выиграем… Нет, не так. Если мы проигрываем, орки будут здесь. Если так произойдет, то ни одного кофе, никаких спортзалов для людей, которые считают, что их война не касается, уже не будет. Российские орки будут делать то же, что делали в Буче, в Гостомеле. Их не интересует, у тебя есть документы на квартиру или автомобиль или нет. Будешь много разговаривать – застрелят.

– Насчет Харькова. Предполагаете ли вы, что летом враг может пойти в наступление на этот город?

– Я уверен на сто процентов, что попытка будет. Но какое количество живой силы и техники задействуют россияне, зависит от того, как они смогут это организовать. Ведь нужно создать новые подразделения, а не просто приобщить несколько десятков или сотен тысяч человек. Нужны соответствующие службы в каждой воинской части, младшие командиры, техника.

– Нужна определенная ударная группировка?

– Это скорее гражданское, чем военное понятие. Какая группировка? Для каких целей? Как определить, это ударная группировка или нет? Россияне прекрасно знают, сколько у нас сил и средств, сколько у нас подразделений и т. д. И они примерно понимают, сколько им нужно снарядов, танков, людей, чтобы прорвать нашу оборону или выйти на определенные рубежи.

Чтобы захватить Харьков, по нашим оценкам, им нужно сосредоточить 250-300 тысяч. Но этого они сделать не смогут. И россияне это прекрасно понимают, они не будут пытаться небольшим подразделением захватить хорошо укрепленный город, где находится большое количество наших войск.

Поэтому провокационные попытки, конечно, будут. Смогут ли захватить город? Только теоретически – если все свои силы со всей линии фронта бросят только на Харьков. Но так они оголят другие участки фронта, где мы сможем проводить наступательные действия.

Война похожа на шахматную партию, побеждает тот, кто умнее и может быстрее адаптироваться к текущей ситуации. Невозможно составить план войны, ведь речь идет об оперативной ситуации, требующей постоянной работы и постоянного реагирования на актуальные реалии.