'Попытка повлиять на Трампа накануне переговоров': Z-военкоры опровергли заявление Путина об окружении ВСУ на Курщине – ISW

Российские провоенные блогеры и украинские официальные лица продолжают отрицать необоснованное заявление диктатора Владимира Путина о том, что ВС РФ окружили значительное количество украинских войск в Курской области. На этом фоне Кремль, вероятно, готовится усилить нарратив, обвиняющий ВСУ в военных преступлениях на территории страны-агрессора.

Так он намерен дискредитировать украинских военных, подорвать поддержку Запада для Украины и испортить или отсрочить прямые обсуждения 30-дневного прекращения огня, которое президент США Дональд Трамп предложил Путину. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Ситуация на Курщине

Отмечается, что опубликованные 14 и 15 марта российскими блогерами карты, показывающие российские и украинские позиции на Курщине, не указывают на то, что армия РФ окружила ВСУ. А два Z-военкора прямо опровергли заявление Путина об окружении украинских сил в этом районе. Один пропагандист даже охарактеризовал нарратив диктатора как таковой, что имеет целью повлиять на американского лидера перед мирными переговорами.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российские войска безуспешно пытаются окружить ВСУ в Курской области, и в настоящее время никакого окружения не существует. Также он отметил, что своими высказываниями Путин пытается отсрочить обсуждение американо-украинского предложения о временном прекращении огня.

Независимые украинские источники также опровергли заявления Путина о российском окружении украинских войск и отметили, что ВСУ сохраняют способность маневрировать на своих позициях, оставшихся в Курской области, несмотря на сложную тактическую ситуацию.

"ISW до сих пор не наблюдал никаких заявлений или геолокационных кадров, предполагающих, что российские войска окружили украинские войска в Курской области. Украинские силы, по всей видимости, сохраняют пути отхода через международную границу со своих позиций в Курской области на момент этой публикации", – подчеркнули аналитики.

Поданным ISW, российские войска недавно продвинулись на границе в Сумской области – в западной части Басовки (к северо-востоку от города Сумы). Министерство обороны РФ и другие российские источники 15 марта заявили, что их армия отбила Заолешенку (к западу от Суджи) и Рубанщину (к западу от города), но военные эксперты не обнаружили тому доказательств.

Российские блогеры сообщали, что войска РФ отбили Гоголевку и зачищают Гуево. При этом заявили, что украинские силы сохраняют позиции в районе Олешни и Горналя к юго-западу от Суджи. Российские войска продолжили наступление в районе Рубанщины, Гоголевки и Гуево. Сообщается, что там действуют подразделения 11-й воздушно-десантной бригады, 810-й бригады и 177-го полка морской пехоты ВС РФ.

Цель России

Эксперты ISW обратили внимание на то, как стремительно диктатор Путин, другие представители российского правительства, госСМИ и прокремлевские рупоры недавно усилили обвинения Сил обороны Украины якобы в совершении военных преступлений в Курской области во время их семимесячной операции.

Так, 13 марта, в ответ на предложение США и Украины о временном прекращении огня, Путин цинично спросил, а должна ли Россия позволить украинским силам покинуть Курскую область "после того, как они совершили множество преступлений против мирных жителей".

Днем ранее российский следственный комитет объявил о начале расследования предполагаемых украинских преступлений в районах Курщины, где шли ожесточенные бои, а 14 марта заявил о признании виновными двух украинских солдат за предполагаемый "терроризм" и "военные преступления" в Курской области.

Российские ультранационалистические голоса, в том числе те, которые связаны с Кремлем, в последние дни тоже все чаще распространяли заявления Путина и росСМИ, обвиняющих украинские силы в преступлениях, приписывая им "казни мирных жителей" на Курщине.

В частности, российские госСМИ распространяли заявление и. о. губернатора Курской области Александра Хинштейна, обвинявшего украинские силы в преступлениях на территории региона. Он утверждал, якобы они "действовали так" с начала операции в августе 2024 года, но "активизировали эти усилия" с февраля 2025 года.

"Эти заявления не подкреплены доказательствами. Путин, вероятно, намерен использовать этот нарратив, ложно изображающий украинские силы как жестоких военных преступников – как делал это в конце 2021-го и в 2022-м, чтобы оправдать полномасштабное вторжение России в Украину – чтобы испортить обсуждение прекращения огня, особенно на фоне усилий Путина изобразить себя милосердным лидером", – заявили в ISW.

Там отметили, что в Кремле уже использовали такие же обвинения, чтобы поддержать призывы отвергнуть любое прекращение огня в Украине и оправдать жестокое обращение с украинскими военными на передовой.

"ISW часто сообщал о резком всплеске подтвержденных российских казней украинских военнопленных на поле боя в 2024-м и начале 2025 года, вероятно, по приказу российского военного командования. Также мы наблюдали сообщение о том, что российские войска казнили украинских военнопленных возле Суджи 13 марта", – добавили аналитики.

В Институте изучения войны считают, что таким образом Кремль готовится усилить нарратив, обвиняющий украинские силы в военных преступлениях в Курской области, в попытке дискредитировать украинских военных, подорвать поддержку Запада для Украины и испортить или отсрочить прямые обсуждения 30-дневного прекращения огня, которое Трамп предложил Путину.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне ситуации в Курщине руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил, что Россия накапливает силы для удара по Сумской области. В то же время он подчеркнул, что здесь речь не идет о наступлении окупантов на Сумы.

