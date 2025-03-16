Ситуация на Курщине 16.03 02.00

Видео дня

1. Окружения наших войск нет. Враг продолжает владеть инициативой, преимуществом в пехоте, авиаке и дронах, и продолжает наступление. Наши войска постепенно с боями уходят на территорию Украины.

2. Потери в боях последних дней и при уходе, в том числе из-за плохой организации, к сожалению, значительны. Значительные потери также несет и враг, продолжающий лобовые атаки.

3. Враг пытается прорвать оборону на флангах плацдарма, но все эти атаки отражаются.

Враг на двух участках зашел на территорию Украины несколькими малыми группами пехоты, чтобы охватить фланги нашей группировки, но продвижение россиян остановлено у границы.

4. Ключевой позицией для контроля пограничной полосы в этом районе является гряда высот вдоль границы на территории РФ. Признаков развертывания наступления на Сумы на данный момент не отмечено. Но враг будет пытаться захватить контроль за пограничной полосой вдоль границы.

5. За случившееся должна быть ответственность. Кто руководил, какие факторы повлияли и не были вовремя скрыты, кто принимал ошибочные решения в Киеве и на месте, я собрал много информации. Сейчас собираю всю известную информацию по потерям. Готовлю публичное расследование для общества и закрытый анализ после действия наших военных.