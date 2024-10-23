'Попытки Москвы потерпели очередное фиаско': в МИД Украины отреагировали на итоговую декларацию саммита БРИКС в Казани

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на состоявшуюся в Казани итоговую декларацию саммита БРИКС. Там особо обратили внимание на пункт 36 документа, в котором участники отметили свои национальные позиции по ситуации в Украине, а также подтвердили свою приверженность принципам Устава ООН и дипломатическому урегулированию конфликтов.

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Об этом сообщила пресс-служба МИД. Там отметили, что текст декларации свидетельствует о неудаче России в попытках навязать свои неоимпериалистические взгляды на изменение мирового правопорядка из-за агрессии против Украины.

Попытки Москвы создать представление о якобы альтернативной позиции стран "Глобального Юга" относительно войны в Украине потерпели очередное фиаско.

"Декларация продемонстрировала, что БРИКС как объединение не имеет единой позиции по поводу российской агрессии против Украины. Убеждены, что это связано с поддержкой абсолютного большинства этих стран целей и принципов Устава ООН, о чем также говорится в заявлении. Такая поддержка несовместима с поддержкой агрессии или изменения границ силой, а значит, несовместима с поддержкой России и ее агрессивной войны против Украины", – подчеркнули в МИД.

Саммит, который Россия планировала использовать для раскола мирового сообщества, лишь подтвердил, что большинство стран стоит на стороне Украины в стремлении к справедливому и устойчивому миру, основанному на международном праве.

МИД Украины напомнило, что единственным путем достижения мира остается Формула мира, призвав все поддерживающие международное право страны присоединиться к ее реализации.

Напомним, ранее стало известно, что на саммит БРИКС в Россию приедут лидеры Китая, Индии, Турции и даже генсек ООН. Поэтому это мероприятие в Казани, которое продлится с 22 по 24 октября, рассматривается Кремлем как дипломатический "триумф", демонстрация своей стойкости к санкциям и отсутствие полноценной международной изоляции.

Саммит станет самым большим в России с начала полномасштабного вторжения в Украину, и российский диктатор Путин максимально использует его, чтобы показать, что попытки Запада изолировать Москву провалились.