'Попытки побега обычно неудачны': защитники Украины показали, как выкуривают окупантов из 'нор'. Видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать оккупантов на нашей земле. Так, недавно бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали как выкуривают оккупантов из "нор".

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале противотанкового батальона 3-й ОШБр. Попытки побега россиян от дронов защитников заканчиваются неудачно.

На видео защитники точно отрабатывают по вражеской пехоте, ликвидируя десятки оккупантов. Выкуривали захватчиков из окопов бойцы противотанкового батальона и их FPV-подразделение Paskuda group 3-й ОШБр.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины за прошедшие сутки превратили в металлолом 163 единицы военной техники и вооружения оккупационной армии РФ. Также во время боев ликвидировано и ранено по меньшей мере 1060 захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, противотанкисты бригады "Помcта" Луганского пограничного отряда отразили штурм российских оккупантов на Северском направлении. Точными ударами защитники обезвредили две бронемашины и семь захватчиков.

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