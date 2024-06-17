'Поражаются цели в радиусе 800 километров': в ГУР рассказали об эффективности дронов Magura

Многоцелевой надводный беспилотный дрон Magura продолжает наводить ужас на оккупантов в акватории Черного моря. С помощью этой системы вооружения украинские воины уничтожали различные цели российских захватчиков.

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По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Евгения Ерина, дроны Magura могут поражать цели в радиусе 800 км. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

В ГУР не стали раскрывать подробные тактико-технические характеристики дрона, но предупредили, что Magura несет угрозу российским оккупантам. В то же время Ерин отметил, что этот надводный беспилотный дрон способен поражать вражеские цели на расстоянии в 800 км.

"Каждый дрон несет угрозу оккупантам. Каких-то намеков мы делать не будем, но могу отметить, что на дальности 800 км мы рассматриваем любые возможности и любые военные цели врага для поражения нашими дронами", – сказал представитель ГУР.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 мая во временно оккупированном Крыму раздались взрывы, в результате которых были поражены два российских катера. Целью атаки были суда типа КС-701 "Тунец".

Напомним, в бухте Узкая недалеко от поселка Черноморское во временно оккупированном Крыму в ночь на 6 мая надводный дрон Главного управления разведки Минобороны Украины ударил по российскому скоростному катеру. Со спутника видно повреждение пирса, к которому был пришвартован катер РФ.

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