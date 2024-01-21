Поражен пункт управления врага, оккупанты пытаются прорвать оборону на Купянском направлении – Генштаб

В течение суток российские оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск на Купянском направлении в Харьковской области. Там защитники отбили 7 атак вблизи села Синьковка.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 21 января. Всего на фронте в течение суток произошло 59 боевых столкновений.

Отмечается, что авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Кроме того, подразделения ракетных войск поразили 1 пункт управления, 3 артиллерийских средства и 1 средство ПВО противника.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Всего за сутки враг нанес 4 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Графское, Волчанск, Николаевка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Клюсы Черниговской области; Марчихина Буда, Фотовыж, Атинское, Павловка, Константиновка, Садки Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Огурцово, Волчанск, Бударки, Колодезное Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отбили 7 атак возле Синьковки. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении защитники отбили 4 атаки в районах Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 6 атак вблизи Белогоровки Луганской области. Враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества Луганской области и неподалеку от населенных пунктов Ямполевка, Григоровка Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Кармазиновка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 5 атак вблизи Богдановки, Ивановского и Клищиевки Донецкой области. Там враг тщетно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Константиновка, Торецк, Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 5 атак возле Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак к югу от Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ласточкино, Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенны пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Там оккупанты 3 раза безрезультатно пытались улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское, Ровнополь Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Максимилиановка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Богоявленка, Старомайорское, Зеленое Поле.

На Запорожском направлении наши бойцы отбили 4 атаки западнее Вербового и Роботиного Запорожской области, где враг тщетно пытался восстановить утраченное положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Лобково Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся Херсон и районы населенных пунктов Берислав, Новотягинка Херсонской области.

Враг продолжает попытки выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток совершил 6 безрезультатных штурмов позиций наших войск.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что итоги контрнаступления ВСУ в 2023 году нельзя называть "катастрофой". Он также спрогнозировал, что Украине в дальнейшем удастся сдерживать Путина.

– Захват оккупантами села Крохмальное в Купянском районе Харьковской области – это штатная ситуация, когда одна из воюющих сторон пытается оттеснить другую. Сам населенный пункт, где раньше проживало около 50 человек, превращен в руины и значительных изменений для фронта не несет.

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