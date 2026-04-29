Поражение на глубине до нескольких десятков километров: в Нацгвардии показали точную работу на Добропольском направлении. Видео

На Добропольском направлении украинские военные продолжают активно уничтожать технику и беспилотники российских оккупантов. Подразделения Национальной гвардии демонстрируют результаты боевой работы, в частности поражение целей на значительном расстоянии от линии фронта.

Видео по выполнению задач обнародовали в официальном канале командующего Национальной гвардии Украины – Александра Пивненко. Отмечается, в течение недели подразделения бригады "Буревій" выполняли боевые задачи на Добропольском направлении, сосредотачиваясь на системном уничтожении сил и средств противника.

Украинские военные наносят удары не только по передовым позициям, но и по целям в глубоком тылу врага.

В частности, поражение автотехники российских войск осуществляется на расстоянии до нескольких десятков километров. Это существенно усложняет логистическое обеспечение оккупационных подразделений, а также снижает их способность к активным штурмовым действиям.

Параллельно продолжается постоянная борьба с вражескими беспилотниками. Расчеты перехватчиков работают в круглосуточном режиме, уничтожая дроны типа "Молния" и FPV, которые российские силы активно используют для атак и разведки.

Такие действия позволяют прикрывать украинских военных как непосредственно на огневых позициях, так и в тылу и на маршрутах обеспечения. В Нацгвардии отмечают, что комплексный подход к уничтожению техники и дронов противника позволяет постепенно ослаблять его боевые возможности. Боевая работа подразделений продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны нанесли массированные удары по местам базирования оккупантов на Луганщине.

В Луганске, Беловодске и селе Шульгинка Старобельского района точные удары были нанесены по зданиям, где размещались оккупанты.

Отдельно отработан район населенного пункта Рудовое на Сватовщине. Там наши воины уничтожили места сосредоточения живой силы противника и склады с боеприпасами.

