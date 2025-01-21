Поражены десятки единиц транспорта, склады БК и не только: в ГУР отчитались о работе по врагу в январе. Видео

На фронте в Запорожской области работают воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Там в течение января они ликвидировали и ранили более 130 российских оккупантов.

Видео дня

Видео ударов по врагу и статистикой результативных атак поделилась пресс-служба ГУР МО. В Telegram-канале ведомства январь назвали горячим месяцем на Запорожском фронте.

Эпизоды результативной работы в январе 2025 года:

Разведчики уничтожили и поразили:

– 53 единицы вражеских транспортных средств;

– четыре бронированные машины;

– четыре миномета;

– более полусотни БПЛА;

– антенны и другое оборудование связи;

– средства РЭБ/РЭР российских захватчиков.

Уничтожено два склада боеприпасов. Поражено 200 инженерно-фортификационных сооружений врага, 30 – уничтожено.

Как писал OBOZ.UA, недавно новобранцы Главного управления разведки МО Украины приняли военную присягу в очень символическом месте: у Аскольдовой могилы в Киеве.

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