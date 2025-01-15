Уважение к Героям и связь поколений: новобранцы ГУР приняли присягу у Аскольдовой могилы. Фото

Новобранцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины приняли военную присягу. Сделали они это в очень символическом месте: у Аскольдовой могилы в Киеве.

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Именно здесь, утверждают в разведке, витает дух борьбы за свободу Украины, новобранцы проявили уважение к Героям и почувствовали связь поколений. Как происходило принятие присяги, рассказали в Telegram-канале ГУР.

В сообщении отмечено, что присягу у Аскольдовой могилы в Киеве приняли военнослужащие подразделения рекрутинга службы персонала Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Это символическое событие в сакральном для Украины месте подчеркивает важность исторических и национальных ценностей в современном военном служении. Аскольдова могила символизирует борьбу за свободу Украины. Присяга на этом месте – это проявление уважения к героям и связи поколений", – убежден представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

В военной разведке добавили, что новобранцы ГУР, произнесшие присягу на верность украинскому народу, стали в ряды военной разведки благодаря первой в истории спецслужбы рекрутинговой кампании "Ставь плюс".

На верную службу государству и нации молодых бойцов благословил руководитель военной службы капелланства ГУР МО Украины отец Константин Холодов.

"Пусть ваша вера будет несокрушимой, как и ваш дух. Пусть Божья благодать сопровождает каждый ваш шаг, а сердце всегда помнит, что вы встали на защиту тех, кого любите", – сказал капеллан.

Напутственные слова новобранцам сказал также руководитель подразделения рекрутинга ГУР МО Украины.

"Все вы прошли жесткий отбор и присоединились к команде лучших. Наша главная ценность – честь. Честь – превыше всего. Желаю вам во время службы найти еще больше мотивированных людей, которые силой духа и оружия будут защищать Украину и приблизят наш народ до победы", – подчеркнул он.

С приветственным словом перед мужчинами и женщинами, принявшими присягу на верность Украине, выступил также руководитель и основатель рекрутингового агентства Lobby Х Владислав Грезев. А украинский музыкант Арсен Мирзоян спел для новых рекрутеров и гостей торжественного мероприятия патриотическую песню.

Напомним, ранее в ГУР объяснили, что даст Украине захват в плен солдат КНДР. Представитель военной разведки заявил, что взятие в плен северокорейских солдат – "правильный и нужный для Украины и нашей позиции инцидент", который "мы используем в своих интересах". И речь идет не только о получении от них ценной информации.

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