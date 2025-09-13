Поражены два танкера 'теневого флота': появились новые данные о последствиях атаки беспилотников СБУ на российский порт Приморск

Появились новые данные о результатах атаки СБУ на порт в российском Приморске. В результате работы украинских воинов там были поражены два танкера "теневого флота" РФ.

Также под ударом оказалась насосная станция, масштаб повреждений устанавливается, а порт остановил работу. Об этом пишет Reuters.

Что известно

О том, что СБУ нанесла удар по нефтеналивному порту Приморск на Балтийском море, стало известно 12 сентября. Уже в тот же день в сети появились сообщения о повреждении по меньшей мере нескольких причалов и одного танкера.

Впрочем, по данным Reuters, всего были поражены сразу два российских танкера — Kusto и Cai Yun: оба получили повреждения. Эти суда принадлежат к "теневому флоту" РФ и ходят под флагом Сейшельских островов.

Источники издания утверждают, что после удара беспилотников СБУ крупнейший российский порт экспорта нефтепродуктов в Балтийском море приостановил работу. Масштаб повреждений насосной станции, которая также оказалась под ударом, на данный момент неизвестен.

Эксперты же подсчитали: ежедневно товарооборот Приморска достигает 100 млн долларов. Поэтому даже если остановка работы порта будет кратковременной, РФ неизбежно понесет колоссальные экономические убытки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что россияне 12 сентября пожаловались на атаку рекордного количества украинских ударных дронов.

Под ударом тогда оказался, в частности, порт в Приморске: ключевой экспортный хаб России поразили дроны СБУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!