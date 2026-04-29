Поражены элементы ПВО и не только: ВСУ нанесли удары по важным объектам российских оккупантов

Украинские Силы обороны нанесли серии ударов по военной инфраструктуре российских оккупационных войск в Крыму и на временно оккупированных территориях. Под прицелом оказались элементы системы противовоздушной обороны, склады боеприпасов, нефтебаза и пункты управления беспилотниками.

В Генштабе заявляют о системном ослаблении возможностей противника. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным военных, поражения произошли в течение суток и в ночь на 29 апреля в рамках операций по снижению боевого потенциала российских войск.

В частности, на аэродроме "Кача" во временно оккупированном Крыму были поражены радиолокационная станция "МР-10", пункт управления противовоздушной обороной и наземный радиолокационный запросчик "Пароль-4" (1Л22). Отдельно сообщается о поражении зенитного ракетного комплекса "Тор" в районе Тихоновки Запорожской области.

Также украинские подразделения нанесли удары по объектам логистики оккупационных сил. В частности, уничтожающие или повреждающие действия зафиксированы в районе склада боеприпасов возле Первомайского, а также на нефтебазе "ТЭС" в Симферополе.

Отдельное направление ударов было направлено на систему управления беспилотниками противника. Сообщается о поражении пунктов управления БпЛА в районах Гуляйполя, Железнодорожного и Тихоновки в Запорожье, а также в ряде населенных пунктов Донецкой области и в Курской области РФ.

Кроме того, под удар попали мастерские подразделений беспилотных систем противника, а также командно-наблюдательный пункт в районе Покровска в Донецкой области.

В Силах обороны подчеркивают, что такие действия направлены на системное снижение боевых возможностей российских войск и разрушение их военной инфраструктуры на оккупированных территориях и в приграничных районах РФ.

Как писал OBOZ.UA, ранее украинские спецслужбы провели новую масштабную операцию на территории временно оккупированного Крыма. В результате ударов были поражены корабли Черноморского флота РФ, истребитель и ряд объектов противовоздушной обороны.

