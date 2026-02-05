Поражены логистический хаб, пункты управления БПЛА и средства РЭБ: в Генштабе рассказали о новых ударах по оккупантам

Подразделения Сил обороны Украины атаковали ряд военных объектов российских оккупантов. Среди них: логистический хаб, реактивные системы залпового огня и пункты управления беспилотниками.

Информацию об очередных потерях российских войск обнародовали в Генштабе. Нанести оккупантам потери удалось как во временно оккупированных областях Украины, так и на территории страны-агрессора.

На временно оккупированной территории Запорожской области, на полигоне "Приморский Посад", украинские военные поразили место сосредоточения живой силы оккупантов. Также на Южно-Слобожанском направлении под ударом Сил обороны оказалась российская реактивная система залпового огня калибра 300 мм 9К515 "Торнадо-С", которая способна поражать цели на расстоянии до 120 км.

В то же время в Донецкой области, в районе Макеевки, украинские воины атаковали логистический хаб противника.

Атаки продолжались и на российской территории. В частности, известно о поражении пункта управления БПЛА подразделения специального полка "Ахмат". Атакованный объект был расположен в районе Кучерова Курской области РФ. Также в Брянской области украинские воины поразили станцию радиоэлектронной борьбы.

Отчитались в Генштабе и о результатах предыдущих ударов:

"По результатам предварительных мероприятий подтверждено поражение радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса С-400, нанесенное ударными БпЛА 4 февраля 2026 года в районе н.п. Красное Белгородской области РФ".

Напомним, в течение января 2026 года украинские войска нанесли серию ударов по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области РФ. Целью атаки стал комплекс зданий ангарного типа, где происходит предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности.

Также OBOZ.UA сообщал, что в течение суток 4 февраля украинские защитники ликвидировали и ранили еще 770 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

