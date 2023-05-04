Порошенко: мы цирки устраивать не будем, если ударим, то от Кремля ничего не останется

оккупанты очень нервничают в ожидании украинского наступления. Враг прибегает к дешевым провокациям, но они ему не помогут.

Видео дня

Об этом сказал Петр Порошенко во время поездки в военные. Он назвал цирком "атаку беспилотниками Кремля".

Порошенко заявил, что если Украина уже ударит по Кремлю, то по настоящему и "там ничего не останется"

"Сейчас враг очень нервничает. То он сам над собой поднимает над кремлем беспилотники, то сам их героически сбивает для того, чтобы обвинить нас. Я хочу сказать, что если мы уже ударим, то там ничего не останется. Мы эти цирки устраивать не будем". ", – подчеркнул пятый Президент.

"Это уже не контрнаступление – зимнее наступление россиян мы закончили заранее. Это наше наступление", – отметил Петр Порошенко.