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Порошенко: мы цирки устраивать не будем, если ударим, то от Кремля ничего не останется
оккупанты очень нервничают в ожидании украинского наступления. Враг прибегает к дешевым провокациям, но они ему не помогут.
Об этом сказал Петр Порошенко во время поездки в военные. Он назвал цирком "атаку беспилотниками Кремля".
Порошенко заявил, что если Украина уже ударит по Кремлю, то по настоящему и "там ничего не останется"
"Сейчас враг очень нервничает. То он сам над собой поднимает над кремлем беспилотники, то сам их героически сбивает для того, чтобы обвинить нас. Я хочу сказать, что если мы уже ударим, то там ничего не останется. Мы эти цирки устраивать не будем". ", – подчеркнул пятый Президент.
"Это уже не контрнаступление – зимнее наступление россиян мы закончили заранее. Это наше наступление", – отметил Петр Порошенко.