Порошенко на выставке вооружений в Афинах показал новые разработки, которые станут неприятными сюрпризами для окупантов. Видео

Находящийся на масштабной международной военно-промышленной выставке DEFEA 2023 в столице Греции Афинах Петр Порошенко показал новые разработки, которые вскоре усилят украинскую армию и станут неприятными сюрпризами для врага. Он подчеркнул, что Украина пытается быть на 2-3 шага впереди того, чего ждет от нее Россия.

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Но самое главное, в чем сейчас нуждаются ВСУ, это поддержка с воздуха – истребители F-16. Именно от этого зависит успех украинского контрнаступления. Порошенко отметил, что именно об этом говорил с партнерами на Международной военно-промышленной выставке.

"Эта выставка, которая сейчас проходит в Афинах, очень важна, с очень большим уровнем репрезентативности. Десятки руководителей стран, правительств, министерств обороны сегодня находятся здесь, где фактически координируется будущее оборонно-промышленного комплекса мира",– сказал Порошенко.

Одна из разработок, которая вскоре поступит в ВСУ, – это новая модификация БПЛА Poseidon 10, совместный проект Фонда Порошенко и израильско-американско-кипрской компании-производителя.

"Он имеет вдвое больший зум камеры, имеет вдвое большие характеристики "тепла", имеет на 40 процентов большую мощность батареи. Имеет новый комплекс противодействия российской системе радиоэлектронной борьбы, новую систему коммуникаций и определений. Это наш новый совместный продукт, разработанный специалистами компании на базе почти годового опыта эксплуатации Poseidon 10 на поле боя", – объяснил Порошенко.

"Надеюсь, что к середине лета новые модификации десятых "Посейдонов" поступят в войска. Это 100% того, чего ждут украинские воины, оперирующие "Посейдонами" украинские бригады", - подчеркнул Порошенко.

Он также показал беспилотный комплекс морского базирования, который имеет скорость более 150 километров в час.

"Это – общий продукт всемирно известной компании Leonardo, сделанный на их базе, вооруженный их вооружением, он обладает уникальными стабилизационными характеристиками, уникальными характеристиками дальности. Мы очень надеемся, что украинские ВМС воспользуются этими предложениями", – отметил Порошенко.

"Мы пытаемся быть на 2-3 шага впереди того, чего ждет от нас Россия", – сказал пятый президент.

Он также анонсировал БПЛА Poseidon 12 и назвал его "большим сюрпризом для россиян".

"Мы не исключаем, что он будет обладать кроме ударных мощностей еще и радарными мощностями, которые создадут новые дополнительные возможности для танковых батальонов, поставляемых в рамках танковой коалиции Рамштайн. Оснащенные соответствующей электроникой, они увеличивают почти в два раза радиус действия артиллерии танковых пушек, увеличивают эффективность и безопасность для танковых экипажей", – объясняет Петр Порошенко.

"Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее доставить это в Украину для наступления. Мне приятно, что "Посейдоны", которые являются нашей общей программой, сегодня являются изюминкой этой выставки", - подчеркнул Порошенко.