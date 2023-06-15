Порошенко о войне в Украине: мы с Зеленским делаем максимум и понимаем, что у нас один враг

Петр Порошенко в эфире телеканала Deutsche Welle заявил, что сейчас все в Украине должны сплачиваться вокруг поддержки ВСУ для победы. Лидер фракции "ЕС" встретился с президентом Зеленским утром 24 февраля 2022 года, на которой договорились, что будут делать максимум, чтобы поддерживать Вооруженные Силы Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

На вопрос, существует ли после начала полномасштабного вторжения политическая конкуренция в Украине, Порошенко ответил: "в первые часы российской полномасштабной агрессии я позвонил президенту Зеленскому, встреча была в 10 утра, 24 февраля 2022 г. и сказал: я уже не лидер оппозиции, а вы больше не мой соперник. У нас один враг".

Порошенко напомнил, что он тоже в течение пяти лет был "военным" президентом Украины. И в начале его президентства армии в Украине вообще не было.

"У нас вообще не было военной коалиции. Мы вместе создавали одни из лучших вооруженных сил в мире с 2014 года", – отметил пятый президент.

Лидер фракции "ЕС" считает, что украинские воины, украинские Вооруженные Силы и украинский народ делают лучшую боевую работу.

"И каждый из нас – я, Зеленский, делаем максимум, что можем, потому что мы солдаты, поддерживающие наши Вооруженные Силы", – говорит Порошенко.