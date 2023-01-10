Орудия наступления и освобождения своей земли: Порошенко объяснил, для чего Украине нужны британские танки

Танки и БТРы от партнеров по антипутинской коалиции помогут Украине в наступлении и освобождении своей земли от оккупационных российских войск. Предоставление такого вооружения – это не только помощь Украине, но инвестиции в глобальную безопасность

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Об этом сказал Петр Порошенко в эфире британского канала Sky News.

"Это важно, чтобы во время зимне-весенней наступательной операции танк являлся орудием наступления Украины на востоке и юге", – подчеркнул Порошенко.

"Я хочу поблагодарить британское правительство и британский народ за то, что моей благотворительной организации доверили привезти из Великобритании военные грузовики, БТРы Spartan, генераторы и многое другое. И я очень ценю, что мы имеем такое плодотворное сотрудничество с Великобританией, с британским народом и британским правительством, выдавшим лицензии на поставки этого в Украину", – отметил он.

"20 января в Рамштайне будет встреча антипутинской коалиции с целью окончательно решить вопрос о поставках как британских танков Challenger, так и германского Leopard 2, а также БТР Bradley, и в том числе французских и германских БТРов", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что Украине нужно это оружие, чтобы отбросить российские войска.

"Хочу только напомнить, что это не только помощь Украине. Это инвестиции в европейскую безопасность, в британскую безопасность, в глобальную безопасность. И это, безусловно, очень эффективный шаг", – отметил пятый президент.